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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Сепси - ФКСБ
Сепси - ФКСБ: обзор матча 24 сентября 2023
Сепси
24.09.2023, воскресенье, 21:00
Румыния. Лига I, 10 тур
2 : 5
Завершен
ФКСБ
51'
П. Шафранко
60'
И. Алими
6'
А. Шут
11'
Д. Олару
57'
Ф. Коман
69'
О. Попеску
75'
Д. Джокович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сепси - ФКСБ
83'
Замена
I. Pantiru
️️️️
Р. Радунович
77'
Замена
Д. Харуц
️️️️
Д. Олару
Замена
М. Рондон
️️️️
Ф. Стефан
77'
Замена
Г. Дебелюх
️️️️
П. Шафранко
77'
75'
ГОЛ с пенальти! 2:5!
Д. Джокович
Желтая карточка
B. Ninaj
73'
69'
ГОЛ! 2:4!
О. Попеску
Пас отдал
Ф. Коман
Замена
A. Aganović
️️️️
F. Junior
63'
Замена
I. Gheorghe
️️️️
Р. Варга
63'
ГОЛ! 2:3!
И. Алими
Пас отдал
C. Matei
60'
57'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Коман
Пас отдал
Д. Олару
ГОЛ! 1:2!
П. Шафранко
Пас отдал
Р. Варга
51'
49'
Желтая карточка
А. Балутэ
46'
Замена
А. Балутэ
️️️️
A. Compagno
Замена
В. Дамашкан
️️️️
А. Кечкеш
46'
46'
Замена
Д. Джокович
️️️️
О. Попеску
46'
Замена
О. Попеску
️️️️
Д. Микулеску
30'
Желтая карточка
С. Тарновану
Желтая карточка
F. Junior
20'
11'
ГОЛ! 0:2!
Д. Олару
Пас отдал
О. Попеску
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Шут
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сепси
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
17
Darius Oroian
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
22
Francisco Junior
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
10
Cosmin Matei
ЦП
33
Roland Niczuly
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
16
Павол Шафранко
ЦФ
17
Роланд Варга
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
ФКСБ
32
Стефан Тарновану
ВР
30
Сиябонга Нгезана
ЦЗ
33
Ристо Радунович
ЦЗ
2
Александру Пантя
ПЗ
8
Михай Ликсандру
ОП
15
Адриан Шут
ОП
23
Овидиу Попеску
ЦП
28
Дариус Олару
ЦП
11
Давид Микулеску
ПВ
96
Andrea Compagno
ЦФ
17
Флоринел Коман
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Сепси
1
Dinu Moldovan
ВР
24
Denis Renta
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
8
Ion Gheorghe
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
99
Марио Рондон
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
ФКСБ
25
Андрей Влад
ВР
5
Денис Харуц
ПЗ
30
Октавиан Попеску
ЛВ
88
Дамьян Джокович
ЦП
2
Валентин Крецу
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
3
I. Pantiru
ЦФ
4-3-4
13
Чоботарию
96
Стефан
5
Кечкеш
17
22
4
Алими
10
33
17
Варга
16
Шафранко
82
3-2-2-1-2
32
Тарновану
2
Пантя
33
Радунович
30
Нгезана
8
Ликсандру
15
Шут
23
Попеску
28
Олару
11
Микулеску
17
Коман
96
17
Варга
8
8
17
Варга
22
77
77
22
16
Шафранко
27
Дебелюх
27
Дебелюх
16
Шафранко
96
Стефан
99
Рондон
99
Рондон
96
Стефан
5
Кечкеш
31
Дамашкан
31
Дамашкан
5
Кечкеш
28
Олару
5
Харуц
5
Харуц
28
Олару
23
Попеску
88
Джокович
88
Джокович
23
Попеску
96
22
Балутэ
22
Балутэ
96
11
Микулеску
30
Попеску
30
Попеску
11
Микулеску
33
Радунович
3
3
33
Радунович
Остались в запасе
Сепси
ФКСБ
1
Dinu Moldovan
ВР
24
Denis Renta
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
25
Андрей Влад
ВР
2
Валентин Крецу
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Остались в запасе
1
Dinu Moldovan
ВР
24
Denis Renta
ЦП
59
Шерифф Каллаку
ЦП
44
Mihai Bălașa
ЦФ
Остались в запасе
25
Андрей Влад
ВР
2
Валентин Крецу
ЦП
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Главный тренер
Николае Дикэ
Статистика матча Сепси - ФКСБ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
ФКСБ
Румыния. Лига I, 17 тур
ФКСБ
- : -
28.11.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
0 : 0
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
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