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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - ЧФР Клуж
Рапид - ЧФР Клуж: обзор матча 25 сентября 2023
Рапид
25.09.2023, понедельник, 21:00
Румыния. Лига I, 10 тур
3 : 1
Завершен
ЧФР Клуж
5'
А. Ррахмани
51'
А. Ррахмани
71'
К. Петрила
10'
Ч. Деяк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - ЧФР Клуж
Замена
B. Valle
️️️️
X. Emmers
90'
+3
Замена
Ș. Pănoiu
️️️️
К. Петрила
87'
Замена
R. Onea
️️️️
К. Браун
87'
Замена
К. Кыржан
️️️️
A. Ionita II
81'
77'
Замена
L. Mihai
️️️️
Д. Авуну
75'
Желтая карточка
Д. Авуну
ГОЛ! 3:1!
К. Петрила
Пас отдал
А. Ррахмани
71'
71'
Замена
R. Filip
️️️️
П. Тахцидис
62'
Замена
Э. Красники
️️️️
Ч. Деяк
62'
Замена
Х. Бетанкор
️️️️
Д. Бирлигеа
ГОЛ! 2:1!
А. Ррахмани
Пас отдал
A. Ionita II
51'
46'
Замена
Ф. Отеле
️️️️
Л. Юричич
Желтая карточка
К. Петрила
45'
+4
23'
Желтая карточка
Л. Юричич
10'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Деяк
Пас отдал
Камора
ГОЛ! 1:0!
А. Ррахмани
5'
Пенальти не реализован!
А. Ррахмани
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
31
Хорациу Молдован
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
6
Paul Iacob
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
25
Alexandru Albu
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
10
Клаудиу Петрила
ЛВ
10
A. Ionita II
ЦП
80
Xian Emmers
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ЦФ
7
Албион Ррахмани
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
29
Дюрель Авуну
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Лука Юричич
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Рапид
90
Virgil Drăghia
ВР
19
Răzvan Onea
ЦЗ
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
77
J. Papeau
ЦП
17
Ștefan Pănoiu
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
ЦП
9
Alexandru Stan
ЦФ
10
Borja Valle
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
8
Robert Filip
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
88
Luca Mihai
ЦП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
7
Филип Отеле
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
3-2-2-1-2
31
Молдован
6
24
25
22
47
Браун
10
80
10
Петрила
7
Ррахмани
70
Бамгбойе
2-1-4-1-2
90
Сава
15
Айети
45
Камора
40
Квек
19
Могос
77
Тахцидис
10
Деяк
29
Авуну
11
Бирлигеа
41
7
Юричич
47
Браун
19
19
47
Браун
10
Петрила
17
17
10
Петрила
10
10
Кыржан
10
Кыржан
10
80
10
10
80
77
Тахцидис
8
8
77
Тахцидис
29
Авуну
88
88
29
Авуну
10
Деяк
7
Красники
7
Красники
10
Деяк
11
Бирлигеа
7
Бетанкор
7
Бетанкор
11
Бирлигеа
7
Юричич
7
Отеле
7
Отеле
7
Юричич
Остались в запасе
Рапид
ЧФР Клуж
77
J. Papeau
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
9
Alexandru Stan
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
77
J. Papeau
ЦП
90
Virgil Drăghia
ВР
22
Robert Bădescu
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
9
Alexandru Stan
ЦФ
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
8
Алин Фика
ЦП
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Рапид - ЧФР Клуж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рапид
Румыния. Лига I, 17 тур
Рапид
- : -
29.11.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Фарул
1 : 1
07.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 14 тур
Рапид
2 : 0
30.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Рапид
2 : 0
17.10.2026
Корвинул Хунедоара
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
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