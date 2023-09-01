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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Петролул - Оцелул
Петролул - Оцелул: обзор матча 01 сентября 2023
Петролул
01.09.2023, пятница, 18:30
Румыния. Лига I, 8 тур
2 : 2
Завершен
Оцелул
30'
Жаир
53'
Жаир
60'
Ф. Масьел
65'
Ю. Чизотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Петролул - Оцелул
90'
+1
Желтая карточка
M. Adascalitei
Желтая карточка
S. Doua
89'
86'
Желтая карточка
I. Neagu
Замена
M. Radulescu
️️️️
А. Муси
82'
Замена
L. Dumitriu
️️️️
С. Ханка
82'
75'
Замена
K. Fatai
️️️️
Ф. Масьел
75'
Замена
G. Cirjan
️️️️
A. Pop
69'
Желтая карточка
С. Телеш
65'
ГОЛ! 2:2!
Ю. Чизотти
Пас отдал
С. Телеш
62'
Желтая карточка
M. Zhelev
Замена
I. DiomandÃ©
️️️️
T. Seto
61'
Замена
М. Роман
️️️️
З. Петрович
61'
60'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Масьел
Пас отдал
A. Pop
59'
Замена
I. Neagu
️️️️
F. Yabre
59'
Замена
R. Tanasa
️️️️
Ш. Бодиштяну
ГОЛ! 2:0!
Жаир
53'
46'
Замена
D. Zivulic
️️️️
A. Lopez
ГОЛ! 1:0!
Жаир
Пас отдал
А. Муси
30'
15'
Пенальти не реализован!
Ю. Чизотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Петролул
38
Лукаш Зима
ВР
30
Seniko Doua
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
3
Valentin Țicu
ЦЗ
7
Жаир
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
7
Александру Муси
АП
15
Зоран Петрович
ЦФ
7
G. Grozav
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
Оцелул
1
Cosmin Dur Bozoanca
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
15
Francois Yabre
ЦЗ
26
Mihai Adascalitei
ЦЗ
10
Штефан Бодиштяну
ЛВ
31
Юри Чизотти
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
99
A. Pop
ЦФ
67
Фредерик Масьел
ЦФ
2
Milen Zhelev
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Петролул
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
95
Mihai Constantinescu
ЦП
44
Lucian Dumitriu
ЦП
82
IsmaÃ«l DiomandÃ©
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
90
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
7
Михай Роман
ЦФ
Оцелул
32
Relu Marian Stoian
ВР
4
João Serrão
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
22
V. Jardan
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
92
D. Zivulic
ЦП
8
Ionuț Neagu
ЦП
90
Kehinde Fatai
ЦФ
4-3-1-2
38
Зима
30
4
3
15
7
Жаир
20
Ханка
25
7
Муси
7
15
Петрович
3-2-1-3
1
25
Ловрич
15
26
31
Чизотти
23
Телеш
10
Бодиштяну
2
67
Масьел
99
20
Ханка
44
44
20
Ханка
25
82
82
25
7
Муси
18
18
7
Муси
15
Петрович
7
Роман
7
Роман
15
Петрович
10
Бодиштяну
71
71
10
Бодиштяну
92
92
15
8
8
15
67
Масьел
90
90
67
Масьел
Остались в запасе
Петролул
Оцелул
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
95
Mihai Constantinescu
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
90
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Главный тренер
Флорин Пырву
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
4
João Serrão
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
29
Pedro Justiniano
ЦЗ
95
Mihai Constantinescu
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
90
Iustin Raducan
ЦФ
12
Mihai Eşanu
ЦФ
Остались в запасе
22
V. Jardan
ЦП
32
Relu Marian Stoian
ВР
4
João Serrão
ЦЗ
28
Miguel Silva
ЦЗ
Главный тренер
Флорин Пырву
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Петролул - Оцелул
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Петролул
Румыния. Лига I, 18 тур
Петролул
- : -
06.12.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Петролул
0 : 1
27.11.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 16 тур
Динамо Бухарест
0 : 1
21.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 15 тур
УТА Арад
0 : 1
06.11.2026
Петролул
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
Ботошани
1 : 3
23.10.2026
Петролул
Оцелул
Румыния. Лига I, 17 тур
Оцелул
- : -
29.11.2026
УТА Арад
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
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