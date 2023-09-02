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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Волунтари - ЧФР Клуж
Волунтари - ЧФР Клуж: обзор матча 02 сентября 2023
Волунтари
02.09.2023, суббота, 19:00
Румыния. Лига I, 8 тур
1 : 4
Завершен
ЧФР Клуж
27'
A. Dumiter
42'
Ф. Отеле
45+1'
К. Мухар
58'
К. Мухар
90+2'
Л. Юричич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волунтари - ЧФР Клуж
90'
+2
ГОЛ! 1:4!
Л. Юричич
Пас отдал
Х. Бетанкор
85'
Замена
К. Маня
️️️️
В. Могос
85'
Замена
R. Filip
️️️️
П. Тахцидис
Замена
A. Cocian
️️️️
L. Crepulja
84'
Замена
A. Nita
️️️️
D. Andrei
84'
75'
Замена
Х. Бетанкор
️️️️
Д. Бирлигеа
74'
Замена
Л. Юричич
️️️️
Ф. Отеле
74'
Замена
Z. Morgan
️️️️
Д. Авуну
Замена
M. Radut
️️️️
В. Раца
66'
Замена
D. Florea
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
65'
Замена
Н. Кырнац
️️️️
A. Dumiter
65'
58'
ГОЛ! 1:3!
К. Мухар
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
К. Мухар
Пас отдал
Д. Бирлигеа
42'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Отеле
Пас отдал
К. Мухар
Желтая карточка
П. Матрикарди
37'
ГОЛ! 1:0!
A. Dumiter
27'
22'
Желтая карточка
A. Krešić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волунтари
31
Октавиан Вылчану
ВР
24
Ricardinho
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
27
Раду Бобоц
ПЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
21
L. Crepulja
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
77
Adam Nemec
ЦФ
41
Andrei Dumiter
ЦФ
Главный тренер
Илие Поэнару
ЧФР Клуж
90
Рэзван Сава
ВР
15
Арлинд Айети
ЦЗ
45
Камора
ЦЗ
11
Даниэл Бирлигеа
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
73
Карло Мухар
ЦП
29
Дюрель Авуну
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
19
Василе Могос
ПП
7
Филип Отеле
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Волунтари
88
Хесус Фернандес
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
28
Ionut Andres
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
14
Николаэ Кырнац
ЦП
10
D. Florea
ЦФ
ЧФР Клуж
89
Отто Хиндрих
ВР
3
Ziv Morgan
ЦЗ
23
Кристиан Маня
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
10
Чиприан Деяк
ЦП
8
Robert Filip
ЦП
7
Лука Юричич
ЦФ
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
3-2-2-2
31
Вылчану
24
5
Матрикарди
5
Армаш
27
Бобоц
22
Раца
21
16
Мар Сигурйонссон
41
77
2-1-4-1-2
90
Сава
15
Айети
45
Камора
40
Квек
19
Могос
29
Авуну
77
Тахцидис
73
Мухар
11
Бирлигеа
41
7
Отеле
16
Мар Сигурйонссон
10
10
16
Мар Сигурйонссон
41
14
Кырнац
14
Кырнац
41
29
Авуну
3
3
29
Авуну
19
Могос
23
Маня
23
Маня
19
Могос
77
Тахцидис
8
8
77
Тахцидис
7
Отеле
7
Юричич
7
Юричич
7
Отеле
11
Бирлигеа
7
Бетанкор
7
Бетанкор
11
Бирлигеа
Остались в запасе
Волунтари
ЧФР Клуж
22
C. Paz
ЦЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
Главный тренер
Илие Поэнару
89
Отто Хиндрих
ВР
10
Чиприан Деяк
ЦП
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
22
C. Paz
ЦЗ
88
Хесус Фернандес
ВР
28
Ionut Andres
ЦЗ
72
Roberto Voican
ЦП
Остались в запасе
89
Отто Хиндрих
ВР
10
Чиприан Деяк
ЦП
7
Эрмал Красники
ЛВ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
Главный тренер
Илие Поэнару
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Волунтари - ЧФР Клуж
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волунтари
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
Ботошани
3 : 3
20.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Волунтари
1 : 2
02.11.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 13 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 1
24.10.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
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