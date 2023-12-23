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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - Омония
АПОЭЛ - Омония: обзор матча 23 декабря 2023
АПОЭЛ
23.12.2023, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
3 : 0
Завершен
Омония
45+5'
Маркиньос
90+1'
И. Чебаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Омония
ГОЛ! 2:0!
И. Чебаке
90'
+1
Замена
П. Поликарпу
️️️️
Далсью
89'
Замена
T.
️️️️
Д. Ндонгала
89'
88'
Желтая карточка
С. Кулибали
80'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Р. Безус
Замена
А. Донис
️️️️
Маркиньос
74'
Замена
К. Сарфо
️️️️
Л. Вильяфаньес
66'
63'
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Ф. Бачиру
46'
Замена
С. Алиум
️️️️
Л. Лоизу
46'
Замена
П. Захариу
️️️️
А. Какулис
46'
Замена
В. Шимич
️️️️
П. Псалтис
ГОЛ! 1:0!
Маркиньос
45'
+5
11'
Желтая карточка
Р. Безус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
8
Далсью
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
17
Парис Псалтис
ПЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
19
Фуад Бачиру
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Омония
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
17
Саиду Алиум
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
3
Двали
16
Сушич
29
Чебаке
3
Петрович
19
Вильяфаньес
8
Далсью
70
Костадинов
10
Маркиньос
9
Квилитая
77
Ндонгала
3-2-2-1-2
98
Узохо
5
Кулибали
5
Панайоту
31
Кусулос
17
Псалтис
6
Сиприано
19
Бачиру
90
Безус
10
Семеду
9
Какулис
75
Лоизу
8
Далсью
35
Поликарпу
35
Поликарпу
8
Далсью
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
44
Сарфо
19
Вильяфаньес
77
Ндонгала
7
7
77
Ндонгала
10
Маркиньос
22
Донис
22
Донис
10
Маркиньос
17
Псалтис
21
Шимич
21
Шимич
17
Псалтис
19
Бачиру
8
Харалампус
8
Харалампус
19
Бачиру
9
Какулис
17
Захариу
17
Захариу
9
Какулис
90
Безус
17
Ансарифард
17
Ансарифард
90
Безус
75
Лоизу
17
Алиум
17
Алиум
75
Лоизу
Остались в запасе
АПОЭЛ
Омония
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
98
Харалампос Кирьякидис
ВР
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
7
Александер Франссон
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча АПОЭЛ - Омония
2
Всего ударов по воротам
13
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
20
14
Офсайды
1
2
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
3
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Информация о матче
Главный судья:
Ливио Маринелли
(Тиволи)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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