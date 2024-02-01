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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - Кармиотисса
АПОЭЛ - Кармиотисса: обзор матча 01 февраля 2024
АПОЭЛ
01.02.2024, четверг, 17:00
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
4 : 1
Завершен
Кармиотисса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
8
Далсью
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
7
Tomane
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
22
Александр Павловец
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
АПОЭЛ
78
Stefanos Kittos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Кармиотисса
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
12
Arthur Gribakin
ЦЗ
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
5
S. Tsoukalas
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
3-1-3-1-2
27
Белец
3
Двали
16
Сушич
29
Чебаке
3
Петрович
19
Вильяфаньес
8
Далсью
70
Костадинов
10
Маркиньос
7
77
Ндонгала
3-2-2-1
31
26
Христофору
28
22
Павловец
24
25
11
Теодору
7
Думбия
10
Остались в запасе
АПОЭЛ
Кармиотисса
78
Stefanos Kittos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
12
Arthur Gribakin
ЦЗ
5
S. Tsoukalas
ЦП
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
78
Stefanos Kittos
ВР
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
27
Saeid Mehri
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
12
Arthur Gribakin
ЦЗ
5
S. Tsoukalas
ЦП
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
5
Evangelos Meletiou
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
36
Marios Taveloudis
ЦЗ
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча АПОЭЛ - Кармиотисса
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Dimitris Solomou, Cyprus
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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