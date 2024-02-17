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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - Анортосис
АЕК - Анортосис: обзор матча 17 февраля 2024
АЕК
17.02.2024, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
1 : 0
Завершен
Анортосис
48'
П. Понс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Анортосис
Желтая карточка
S.
90'
+3
Замена
Р. Лопеш
️️️️
М. Димерс
87'
86'
Замена
D. Tzouliou
️️️️
М. Антониу
Замена
Н. Томович
️️️️
Ф. Санчес
76'
Замена
S.
️️️️
Ф. Соль
76'
74'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
П. Корреа
Замена
И. Фараж
️️️️
А. Гьюрчо
68'
61'
Замена
А. Хрисостому
️️️️
М. Иоанну
61'
Замена
Кико
️️️️
А. Коррейя
ГОЛ! 1:0!
П. Понс
48'
38'
Желтая карточка
М. Антониу
Желтая карточка
Г. Ледеш
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
10
Франко Тонгия
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
8
Серхио Техера
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
81
Chico Banza
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
34
Danny
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Имад Фараж
ПВ
11
Santos
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
3-2-2-3
12
Пирич
20
27
Роберж
28
Санчес
8
Понс
7
Ледеш
10
Тонгия
10
Димерс
9
Соль
9
Гьюрчо
15
Миличевич
4-3-1-2
1
Арболеда
5
4
Макун
7
Коррейя
44
Корреа
22
Антониу
48
Иоанну
8
Техера
80
Переа
90
Гассама
81
9
Соль
11
11
9
Соль
28
Санчес
4
Томович
4
Томович
28
Санчес
9
Гьюрчо
11
Фараж
11
Фараж
9
Гьюрчо
10
Димерс
21
Лопеш
21
Лопеш
10
Димерс
7
Коррейя
5
Кико
5
Кико
7
Коррейя
48
Иоанну
88
Хрисостому
88
Хрисостому
48
Иоанну
44
Корреа
7
Феррейра
7
Феррейра
44
Корреа
22
Антониу
50
50
22
Антониу
Остались в запасе
АЕК
Анортосис
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
66
Рафаил Мамас
ОП
34
Danny
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
17
D. Paroutis
ЦП
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
66
Рафаил Мамас
ОП
34
Danny
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
Остались в запасе
17
D. Paroutis
ЦП
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
8
Konstantinos Konstantinou
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча АЕК - Анортосис
2
1
Всего ударов по воротам
13
6
Удары в створ
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
14
17
Сейвы
3
4
Удары мимо ворот
5
3
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
0 : 0
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Информация о матче
Главный судья:
Sandi Putros, Cyprus
Стадион:
АЕК-Арена
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