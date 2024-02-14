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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - АЕК
АЕЛ - АЕК: обзор матча 14 февраля 2024
АЕЛ
14.02.2024, среда, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
2 : 3
Завершен
АЕК
55'
А. Мендес Морейра
90+11'
D. da Silva
8'
Г. Ледеш
66'
Ф. Тонгия
74'
А. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - АЕК
ГОЛ! 2:3!
D. da Silva
90'
+11
83'
Замена
Н. Томович
️️️️
Ф. Тонгия
Замена
S. Berahino
️️️️
В. Папафотис
78'
74'
ГОЛ! 1:3!
А. Гарсия
73'
Желтая карточка
А. Гарсия
72'
Замена
Р. Мамас
️️️️
Ф. Соль
Замена
А. Макрис
️️️️
А. Мендес Морейра
68'
Замена
F. Kah
️️️️
Х. Мендоса
68'
Замена
L. de Lucas
️️️️
П. Филипович
68'
67'
Желтая карточка
Ф. Тонгия
66'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Тонгия
64'
Замена
S.
️️️️
И. Фараж
64'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
М. Димерс
ГОЛ! 1:1!
А. Мендес Морейра
55'
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Ледеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
99
Яннис Анестис
ВР
66
Djalma da Silva
ЦЗ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
5
Hugo Basto
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
10
Франко Тонгия
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
АЕЛ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
19
Lautaro Cano
ЦЗ
22
Kypros Neofytou
ЦЗ
71
G. Gerolemou
ЦП
15
George Marsh
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
АЕК
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
34
Danny
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Santos
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
3-2-2-3
99
Анестис
66
2
25
Цука
5
Филипович
10
Папафотис
20
Мендес Морейра
10
Мендоса
9
Минчев
55
Срнич
5
3-2-2-1-2
12
Пирич
20
27
Роберж
14
Гарсия
7
Ледеш
8
Понс
10
Тонгия
10
Димерс
11
Фараж
15
Миличевич
9
Соль
5
Филипович
3
3
5
Филипович
20
Мендес Морейра
33
Макрис
33
Макрис
20
Мендес Морейра
10
Папафотис
9
9
10
Папафотис
10
Мендоса
77
77
10
Мендоса
11
Фараж
11
11
11
Фараж
10
Тонгия
4
Томович
4
Томович
10
Тонгия
9
Соль
66
Мамас
66
Мамас
9
Соль
10
Димерс
21
Лопеш
21
Лопеш
10
Димерс
Остались в запасе
АЕЛ
АЕК
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
71
G. Gerolemou
ЦП
19
Lautaro Cano
ЦЗ
22
Kypros Neofytou
ЦЗ
15
George Marsh
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
34
Danny
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
71
G. Gerolemou
ЦП
19
Lautaro Cano
ЦЗ
22
Kypros Neofytou
ЦЗ
15
George Marsh
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
16
Miguel Oliveira
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
38
Иоаким Тумпас
ВР
14
Генри Андреу
ЛЗ
34
Danny
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча АЕЛ - АЕК
2
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
13
Сейвы
1
2
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Marios Christoforou, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
30 из 10700 зрителей (0%)
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