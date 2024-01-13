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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - АЕЛ
Анортосис - АЕЛ: обзор матча 13 января 2024
Анортосис
13.01.2024, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
1 : 0
Завершен
АЕЛ
53'
С. Гассама
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - АЕЛ
90'
+8
Желтая карточка
G. Marsh
Желтая карточка
И. Арболеда
90'
+3
90'
+2
Замена
К. Сотериу
️️️️
А. Макрис
Замена
Я. Каргас
️️️️
Э. Феррейра
90'
+2
Замена
М. Антониу
️️️️
М. Анхель Герреро
90'
+2
Замена
М. Иоанну
️️️️
Кико
75'
Замена
М. Уорис
️️️️
С. Гассама
75'
69'
Замена
S. Berahino
️️️️
С. Медоевич
56'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
Д. Морси
56'
Замена
G. Gerolemou
️️️️
Х. Мендоса
ГОЛ! 1:0!
С. Гассама
Пас отдал
А. Коррейя
53'
Желтая карточка
Э. Феррейра
27'
17'
Желтая карточка
В. Папафотис
Желтая карточка
Кико
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
5
Кико
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
88
Андреас Хрисостому
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
АЕЛ
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
5
Петар Филипович
ЦП
15
George Marsh
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Слободан Медоевич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
48
Михалис Иоанну
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
АЕЛ
99
Яннис Анестис
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
71
G. Gerolemou
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
3-2-1-4
1
Арболеда
44
Корреа
7
Коррейя
5
Кико
5
22
Ваге
88
Хрисостому
10
Герреро
7
Феррейра
90
Гассама
9
1-3-2-5
2
5
Филипович
15
10
Папафотис
10
Мендоса
25
Морси
34
Медоевич
33
Макрис
16
5
55
Срнич
7
Феррейра
4
Каргас
4
Каргас
7
Феррейра
5
Кико
48
Иоанну
48
Иоанну
5
Кико
10
Герреро
22
Антониу
22
Антониу
10
Герреро
90
Гассама
20
Уорис
20
Уорис
90
Гассама
10
Мендоса
71
71
10
Мендоса
33
Макрис
44
Сотериу
44
Сотериу
33
Макрис
25
Морси
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
25
Морси
34
Медоевич
9
9
34
Медоевич
Остались в запасе
Анортосис
АЕЛ
17
D. Paroutis
ЦП
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
77
Charly Musonda Jr
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
99
Яннис Анестис
ВР
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
34
Michalis Kolias
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
17
D. Paroutis
ЦП
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
77
Charly Musonda Jr
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
99
Яннис Анестис
ВР
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
34
Michalis Kolias
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча Анортосис - АЕЛ
3
2
Всего ударов по воротам
6
9
Удары в створ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
13
13
Офсайды
3
2
Сейвы
2
1
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
(Любляна)
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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