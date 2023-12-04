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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЛ - Арис
АЕЛ - Арис: обзор матча 04 декабря 2023
АЕЛ
04.12.2023, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
0 : 4
Завершен
Арис
39'
А. Кокорин
45+4'
М. Маямбела
66'
А. Кокорин
88'
В. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЛ - Арис
88'
ГОЛ! 0:4!
В. Николич
78'
Замена
М. Степински
️️️️
Л. Бенгтссон
Замена
В. Папафотис
️️️️
С. Медоевич
70'
69'
Замена
М. Шполярич
️️️️
А. Шуманский
66'
ГОЛ! 0:3!
А. Кокорин
58'
Желтая карточка
А. Шуманский
53'
Желтая карточка
Л. Бенгтссон
Замена
G. Gerolemou
️️️️
Х. Мендоса
46'
Замена
Ф. Черных
️️️️
П. Филипович
46'
Замена
А. Макрис
️️️️
E. Andreou
46'
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
М. Маямбела
Красная карточка
Э. Хенти
45'
39'
ГОЛ! 0:1!
А. Кокорин
27'
Желтая карточка
М. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
15
George Marsh
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
55
Славолюб Срнич
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
5
Морган Браун
ОП
22
Велько Николич
ЦП
99
Артем Шуманский
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
71
G. Gerolemou
ЦП
10
Василиос Папафотис
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
77
Fabrice Kah
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
23
Карол Струски
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
2-3-1-5
91
66
5
Филипович
15
11
10
Мендоса
16
5
34
Медоевич
19
Хенти
55
Срнич
4-1-1-2-2
1
Алвес
19
Сане
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
31
Кажу
5
Браун
22
Николич
21
Маямбела
14
Бенгтссон
9
Кокорин
99
Шуманский
10
Мендоса
71
71
10
Мендоса
34
Медоевич
10
Папафотис
10
Папафотис
34
Медоевич
11
33
Макрис
33
Макрис
11
5
Филипович
11
Черных
11
Черных
5
Филипович
99
Шуманский
10
Шполярич
10
Шполярич
99
Шуманский
14
Бенгтссон
14
Степински
14
Степински
14
Бенгтссон
Остались в запасе
АЕЛ
Арис
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
77
Fabrice Kah
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
23
Карол Струски
ЦП
14
Янник Гомис
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
32
Michalis Kyriakou
ВР
44
Костас Сотериу
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
77
Fabrice Kah
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
23
Карол Струски
ЦП
14
Янник Гомис
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча АЕЛ - Арис
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
35 из 10700 зрителей (0%)
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