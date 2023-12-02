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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - АЕК
Анортосис - АЕК: обзор матча 02 декабря 2023
Анортосис
02.12.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - АЕК
89'
Желтая карточка
П. Понс
85'
Замена
S.
️️️️
Ф. Соль
Замена
Кико
️️️️
А. Коррейя
79'
Замена
C. Musonda Jr
️️️️
Э. Феррейра
79'
Замена
А. Хрисостому
️️️️
O. Thioune
79'
68'
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
М. Димерс
Замена
D. Paroutis
️️️️
М. Уорис
67'
Замена
S. Castel
️️️️
С. Гассама
67'
62'
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
И. Фараж
60'
Желтая карточка
В. Роберж
45'
+1
Желтая карточка
М. Димерс
42'
Желтая карточка
Х. Миличевич
Желтая карточка
А. Коррейя
34'
Желтая карточка
С. Техера
23'
Красная карточка
C. Banza
13'
11'
Красная карточка
Н. Томович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
22
Мусса Ваге
ПЗ
8
Серхио Техера
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
27
Валентин Роберж
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
44
Павлос Корреа
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
9
S. Castel
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Santos
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
4-1-5
1
Арболеда
5
4
Каргас
7
Коррейя
22
Ваге
8
Техера
12
90
Гассама
20
Уорис
7
Феррейра
81
4-2-1-1-2
12
Пирич
4
Томович
27
Роберж
20
14
Гарсия
7
Ледеш
8
Понс
10
Димерс
11
Фараж
9
Соль
15
Миличевич
20
Уорис
17
17
20
Уорис
7
Коррейя
5
Кико
5
Кико
7
Коррейя
12
88
Хрисостому
88
Хрисостому
12
7
Феррейра
77
77
7
Феррейра
90
Гассама
9
9
90
Гассама
9
Соль
11
11
9
Соль
11
Фараж
10
Тонгия
10
Тонгия
11
Фараж
10
Димерс
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
10
Димерс
Остались в запасе
Анортосис
АЕК
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
44
Павлос Корреа
ЦЗ
18
Stephanos Charalambous
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
10
Иван Тричковски
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Анортосис - АЕК
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Лука Зуфферли
(Удине)
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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