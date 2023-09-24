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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Аполлон - АЕЛ
Аполлон - АЕЛ: обзор матча 24 сентября 2023
Аполлон
24.09.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
2 : 0
Завершен
АЕЛ
63'
М. Юрчевич
73'
П. Маркеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аполлон - АЕЛ
Замена
Э. Хуссэйн
️️️️
Х. Кириаку
86'
80'
Замена
️️️️
Д. Морси
Замена
Д. Шполярич
️️️️
В. Костаке
78'
Замена
К. Варга
️️️️
И. Колл
78'
ГОЛ! 2:0!
П. Маркеш
73'
71'
Замена
Х. Мендоса
️️️️
E. Andreou
65'
Замена
Ф. Черных
️️️️
В. Папафотис
ГОЛ! 1:0!
М. Юрчевич
63'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Крменчик
57'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Т. Теки
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
20
Валентин Костаке
ЛВ
77
Исраэль Колл
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
АЕЛ
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
10
Василиос Папафотис
ЦП
15
George Marsh
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Аполлон
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
30
Андреас Панайоту
ЦП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
АЕЛ
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
34
Michalis Kolias
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
11
Федор Черных
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
3-3-1-3
41
Левенбург
4
Юрчевич
14
Пейберне
2
Дариква
77
Колл
25
Кириаку
5
Теки
20
Костаке
77
22
21
Крменчик
3-3-1-4
25
Цука
66
91
10
Папафотис
15
11
25
Морси
55
Срнич
34
Медоевич
22
19
Хенти
20
Костаке
20
Шполярич
20
Шполярич
20
Костаке
25
Кириаку
8
Хуссэйн
8
Хуссэйн
25
Кириаку
21
Крменчик
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
21
Крменчик
77
Колл
7
Варга
7
Варга
77
Колл
5
Теки
43
Маркеш
43
Маркеш
5
Теки
11
10
Мендоса
10
Мендоса
11
10
Папафотис
11
Черных
11
Черных
10
Папафотис
Остались в запасе
Аполлон
АЕЛ
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
34
Michalis Kolias
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Христос Харалампус
Остались в запасе
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
Остались в запасе
32
Michalis Kyriakou
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
44
Костас Сотериу
ЦЗ
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
80
Vittorio Continella
ЦП
34
Michalis Kolias
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
5
Hugo Basto
ЦФ
33
Антреас Макрис
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Христос Харалампус
Статистика матча Аполлон - АЕЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
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1 : 3
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