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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - АПОЭЛ
Омония - АПОЭЛ: обзор матча 03 сентября 2023
Омония
03.09.2023, воскресенье, 21:00
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
2 : 1
Завершен
АПОЭЛ
12'
А. Какулис
39'
В. Шимич
44'
Г. Эфрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - АПОЭЛ
Желтая карточка
Х. Харалампус
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Маркиньос
Замена
М. Кассама
️️️️
Я. Кусулос
86'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
М. Сиприано
86'
Желтая карточка
К. Ансарифард
85'
Замена
П. Захариу
️️️️
В. Семеду
85'
79'
Замена
Д. Теодору
️️️️
T.
79'
Замена
G. Fetfatzidis
️️️️
Д. Ндонгала
78'
Желтая карточка
Г. Квилитая
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Какулис
76'
Желтая карточка
Я. Кусулос
71'
Вторая желтая
В. Шимич
68'
61'
Вторая желтая
И. Чебаке
59'
Желтая карточка
И. Чебаке
56'
Замена
Маркиньос
️️️️
Жефте
45'
+7
Вторая желтая
Далсью
45'
+2
Желтая карточка
Г. Эфрем
Желтая карточка
В. Шимич
45'
+1
44'
ГОЛ! 2:1!
Г. Эфрем
42'
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Р. Петрович
ГОЛ! 2:0!
В. Шимич
39'
34'
Желтая карточка
Далсью
30'
Желтая карточка
Жефте
29'
Желтая карточка
Р. Петрович
Замена
Х. Харалампус
️️️️
Р. Безус
27'
Красная карточка
Ф. Бачиру
21'
ГОЛ! 1:0!
А. Какулис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
19
Фуад Бачиру
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
8
Далсью
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
7
Tomane
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Омония
98
Фрэнсис Узохо
ВР
1
Костас Панайи
ВР
26
Ян Лецяск
ЛЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
17
Панайотис Захариу
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
35
Парис Поликарпу
ОП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
9
Георгий Квилитая
ЦФ
3-2-3-1-1
40
Фабиано
73
Милетич
31
Кусулос
2
Мэтьюз
6
Сиприано
26
Ланг
90
Безус
19
Бачиру
21
Шимич
10
Семеду
9
Какулис
4-1-3-2
27
Белец
29
Чебаке
16
Сушич
6
Жефте
3
Двали
3
Петрович
8
Далсью
7
Эфрем
44
Сарфо
77
Ндонгала
7
6
Сиприано
26
Лецяск
26
Лецяск
6
Сиприано
31
Кусулос
8
Кассама
8
Кассама
31
Кусулос
90
Безус
8
Харалампус
8
Харалампус
90
Безус
10
Семеду
17
Захариу
17
Захариу
10
Семеду
9
Какулис
17
Ансарифард
17
Ансарифард
9
Какулис
77
Ндонгала
10
10
77
Ндонгала
6
Жефте
10
Маркиньос
10
Маркиньос
6
Жефте
7
11
Теодору
11
Теодору
7
3
Петрович
9
Квилитая
9
Квилитая
3
Петрович
Остались в запасе
Омония
АПОЭЛ
98
Фрэнсис Узохо
ВР
1
Костас Панайи
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
98
Фрэнсис Узохо
ВР
1
Костас Панайи
ВР
5
Сену Кулибали
ЦЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
74
Андреу Панайотис
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
75
Лоизос Лоизу
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
11
Ставрос Гавриэль
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Омония - АПОЭЛ
4
2
2
7
Красные карточки
2
2
Желтые карточки
4
7
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
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