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РПЛ 2026/2027
Факел - Анжи
Факел - Анжи: обзор матча 31 марта 2001
Факел
31.03.2001, суббота, 00:00
Чемпионат России, 3 тур
0 : 1
Завершен
Анжи
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Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
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Факел
Анжи
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
09:29
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Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
Вчера, 12:29
1
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5
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7 ноября
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Радимов назвал условие для спасения «Факела»
09:29
1
Промах игрока «Факела» в матче с «Динамо» назвали катастрофой
Вчера, 12:29
1
В «Факеле» отреагировали на мнение, что команда уже приговорена к вылету из РПЛ
Вчера, 11:37
В «Факеле» выявили причину бедствия команды
7 ноября
5
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7 ноября
6
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Ташуев назвал человека, благодаря которому он заработал на дом на Дмитровке
5 октября
3
Реакция Гаджиева на арест экс-игрока «Анжи» за незаконный оборот наркотиков
26 сентября
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
19 августа
«Анжи» – «Нефтяник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2026
28 июля
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