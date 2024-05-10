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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Родез
Сент-Этьен - Родез: обзор матча 10 мая 2024
Сент-Этьен
10.05.2024, пятница, 21:45
Франция. Лига 2, 37 тур
1 : 1
Завершен
Родез
38'
И. Сиссоко
79'
L. Rajot
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Родез
83'
Замена
Y. Verdier
️️️️
А. Унтонджи
83'
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
Желтая карточка
И. Масон
82'
Замена
Б. Бушуари
️️️️
Э. Муэффек
80'
Замена
M. Bentayg
️️️️
М. Кафаро
80'
79'
ГОЛ! 1:1!
L. Rajot
Пас отдал
А. Унтонджи
77'
Желтая карточка
А. Абдалла
73'
Замена
L. Rajot
️️️️
В. Юнусса
73'
Замена
Т. Арконт
️️️️
K. Corredor
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
И. Сиссоко
73'
Замена
И. Масон
️️️️
Д. Аппиа
72'
Замена
Ф. Тардье
️️️️
Т. Монконду
58'
Желтая карточка
М. Кафаро
50'
Желтая карточка
Д. Аппиа
43'
ГОЛ! 1:0!
И. Сиссоко
38'
31'
Желтая карточка
С. Мамбо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Родез
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
4
Стон Мамбо
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
3
Mahmoud Bentayg
ЦЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Флориан Тардье
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
7
Тайрик Арконт
ПВ
26
Yannis Verdier
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Ларсоннер
8
Аппиа
23
Бриансон
50
Наде
27
Петро
6
Монконду
17
Муэффек
7
Шамбос
20
Кафаро
9
Сиссоко
7
Кардона
3-1-1-1-4
20
Силла
4
Мамбо
6
23
Юнусса
81
8
Таиби
97
Абдалла
12
17
Унтонджи
6
Ро-Яо
8
Аппиа
97
Масон
97
Масон
8
Аппиа
20
Кафаро
3
3
20
Кафаро
6
Монконду
5
Тардье
5
Тардье
6
Монконду
17
Муэффек
8
Бушуари
8
Бушуари
17
Муэффек
9
Сиссоко
11
Мбюкю
11
Мбюкю
9
Сиссоко
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
23
Юнусса
5
5
23
Юнусса
12
7
Арконт
7
Арконт
12
17
Унтонджи
26
26
17
Унтонджи
Остались в запасе
Сент-Этьен
Родез
42
Этьен Грин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Сент-Этьен - Родез
3
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
8
6
Нарушения
13
11
Офсайды
4
0
Количество передач
437
322
Сейвы
0
3
Точность передач %
77
70
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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