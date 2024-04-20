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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Бастия
Генгам - Бастия: обзор матча 20 апреля 2024
Генгам
20.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 33 тур
0 : 1
Завершен
Бастия
26'
I. Drame
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Бастия
82'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
F. Bianchini
82'
Замена
F. Tomi
️️️️
T. Ducrocq
Замена
К. Сидибе
️️️️
D. Louiserre
80'
75'
Замена
М. Сиби
️️️️
C. Vincent
Замена
Б. Гийом
️️️️
Ж. Сиве
74'
Замена
B. Roux
️️️️
D. Gomis
74'
71'
Замена
B. Santelli
️️️️
M. Alfarela
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
64'
Замена
L. Vallier
️️️️
Л. Мароннье
64'
44'
Желтая карточка
T. Ducrocq
Желтая карточка
Л. Мароннье
37'
26'
ГОЛ! 0:1!
I. Drame
Пас отдал
F. Bianchini
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
22
Tom Meynadier
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
7
Florian Bianchini
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Lenny Vallier
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
11
Amadou Sagna
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
12
U. Bonnet
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
4-4-2
1
2
Мароннье
7
24
24
Сивис
22
7
19
Эль Уаззани
4
19
43
Сиве
3-3-4
30
Пласид
95
Кейта
99
Оку
22
66
7
25
4
Бонерт
5
7
19
4
6
Сидибе
6
Сидибе
4
2
Мароннье
24
24
2
Мароннье
7
5
5
7
22
11
11
22
43
Сиве
9
Гийом
9
Гийом
43
Сиве
7
23
Сиби
23
Сиби
7
25
9
9
25
19
9
9
19
7
14
Шарбонье
14
Шарбонье
7
Остались в запасе
Генгам
Бастия
30
Бабакар Ниасс
ВР
12
U. Bonnet
ЦФ
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
12
U. Bonnet
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
Статистика матча Генгам - Бастия
1
1
Всего ударов по воротам
18
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
13
12
Офсайды
1
4
Количество передач
452
383
Сейвы
1
6
Точность передач %
80
74
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Mikael Lesage, France
Стадион:
Стад дю Рудуру
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