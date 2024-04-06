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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Генгам - Амьен
Генгам - Амьен: обзор матча 06 апреля 2024
Генгам
06.04.2024, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 31 тур
0 : 0
Завершен
Амьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генгам - Амьен
90'
+3
Замена
М. Шуиар
️️️️
K. Kaiboue
Замена
L. Phiri
️️️️
M. Merghem
87'
Желтая карточка
К. Сидибе
84'
78'
Желтая карточка
K. Kaiboue
77'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
A. Leautey
Замена
К. Сидибе
️️️️
V. Lobry
76'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
66'
Замена
A. Sagna
️️️️
H. Picard
66'
17'
Замена
Y. Assogba
️️️️
С. Корчиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
2
Лукас Мароннье
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
4
Dylan Louiserre
(К)
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
22
Hugo Picard
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
19
Victor Lobry
ЦФ
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Lenny Vallier
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
36
Lebogang Phiri
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
43
Жак Сиве
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
M. Do Couto
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
4-4-2
1
7
24
2
Мароннье
24
Сивис
4
7
22
19
Эль Уаззани
19
9
Гийом
3-1-3-1-2
1
Гютне
14
Корчиа
3
Ринг
3
Опоку
2
Фофана
22
30
34
Бойя
5
Какута
50
14
Мафута
19
6
Сидибе
6
Сидибе
19
7
36
36
7
22
11
11
22
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
22
8
Шуиар
8
Шуиар
22
50
9
Кэрролл
9
Кэрролл
50
14
Корчиа
15
15
14
Корчиа
Остались в запасе
Генгам
Амьен
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Lenny Vallier
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Lenny Vallier
ЦЗ
5
Baptiste Roux
ЦЗ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Генгам - Амьен
1
1
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
13
4
Нарушения
14
13
Офсайды
1
6
Количество передач
388
351
Сейвы
4
6
Точность передач %
77
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
14
6
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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