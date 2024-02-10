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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Дюнкерк
Родез - Дюнкерк: обзор матча 10 февраля 2024
Родез
10.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 24 тур
0 : 0
Завершен
Дюнкерк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Дюнкерк
90'
+2
Желтая карточка
Г. Курте
Замена
В. Юнусса
️️️️
L. Rajot
83'
Замена
А. Абдалла
️️️️
R. Lipinski
82'
Замена
C. Depres
️️️️
В. Таиби
82'
82'
Замена
R. Ghrieb
️️️️
А. Маурер
82'
Замена
R. Boissier
️️️️
J. Anziani
Замена
А. Нгуямса
️️️️
Д. Силла
58'
Вторая желтая
Т. Арконт
51'
22'
Замена
М. Коне
️️️️
A. Balijon
Желтая карточка
Т. Арконт
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
81
Giovanni Haag
ЦП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
7
Тайрик Арконт
ПВ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
28
Йохан Билинги
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
18
Enzo Bardeli
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
92
Айман Маурер
АП
80
Жессим Яссин
ЦФ
18
Гаэтан Курте
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
97
Аким Абдалла
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Дюнкерк
30
Мохамед Коне
ВР
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
10
Remy Boissier
ЦП
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
12
C. Senneville
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
4-2-2-2
1
Сибуа
44
Бома
3
6
20
Силла
81
5
8
Таиби
7
Арконт
12
6
Ро-Яо
4-1-2-1-2
16
17
Юссуф
26
Санганте
28
Билинги
4
Лагэ
5
Гбамен
18
20
92
Маурер
18
Курте
80
Яссин
20
Силла
6
Нгуямса
6
Нгуямса
20
Силла
5
23
Юнусса
23
Юнусса
5
3
97
Абдалла
97
Абдалла
3
8
Таиби
25
25
8
Таиби
16
30
Коне
30
Коне
16
20
10
10
20
92
Маурер
7
7
92
Маурер
Остались в запасе
Родез
Дюнкерк
30
Enzo Crombez
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
12
C. Senneville
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
18
Antoine Valerio
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
Остались в запасе
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
77
Франсуа Режис Муг
ПВ
12
C. Senneville
ЦФ
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Родез - Дюнкерк
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
9
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
8
Офсайды
5
3
Количество передач
346
544
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
2
Удары из-за пределов штрафной
0
7
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Информация о матче
Главный судья:
Aurelien Petit, France
Стадион:
Stade Paul Lignon, Rodez
Новости команд
Все
Родез
Дюнкерк
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Клуб, игравший в этом сезоне в Лиге чемпионов, может вылететь из Лиги 1
18 мая
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