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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Аяччо
Бастия - Аяччо: обзор матча 05 февраля 2024
Бастия
05.02.2024, понедельник, 22:45
Франция. Лига 2, 23 тур
1 : 0
Завершен
Аяччо
54'
M. Alfarela
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Аяччо
Желтая карточка
F. Bianchini
90'
+8
Замена
F. Tomi
️️️️
B. Santelli
90'
+1
87'
Замена
Р. Нури
️️️️
К. Ибайи
82'
Желтая карточка
М. Шано
Замена
A. Roncaglia
️️️️
Г. Шарбонье
78'
76'
Желтая карточка
К. Ибайи
76'
Замена
Й. Тузгар
️️️️
Т. Мангани
Замена
F. Bianchini
️️️️
M. Alfarela
70'
59'
Замена
B. Touré
️️️️
A. Hassan Toure
ГОЛ! 1:0!
M. Alfarela
Пас отдал
C. Vincent
54'
Желтая карточка
C. Vincent
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
7
Valentin Jacob
ЦП
6
Томас Мангани
(К)
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
29
Хамза Сахи
АП
18
Кристофер Ибайи
ЦФ
35
Al Hassan Toure
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
9
Felix Tomi
ЦП
7
Florian Bianchini
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Thibault Campanini
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
10
Ben Touré
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
3-3-4
30
Пласид
22
Траоре
99
Оку
95
Кейта
7
25
66
9
4
Бонерт
19
14
Шарбонье
4-3-1-2
1
20
Юсуфф
21
Авинел
3
25
Шано
7
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
29
Сахи
35
18
Ибайи
14
Шарбонье
4
4
14
Шарбонье
9
9
9
9
19
7
7
19
18
Ибайи
7
Нури
7
Нури
18
Ибайи
35
10
10
35
6
Мангани
7
Тузгар
7
Тузгар
6
Мангани
Остались в запасе
Бастия
Аяччо
23
Julien Fabri
ВР
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Thibault Campanini
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
22
Mohamed Souboul
ЦЗ
23
Махаме Сиби
ОП
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
2
Thibault Campanini
ЦЗ
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
Статистика матча Бастия - Аяччо
2
2
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
19
22
Офсайды
4
3
Количество передач
352
327
Точность передач %
70
66
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
4
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Информация о матче
Главный судья:
Olivier Thual, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
Посещаемость:
90
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