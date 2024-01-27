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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Сент-Этьен - Амьен
Сент-Этьен - Амьен: обзор матча 27 января 2024
Сент-Этьен
27.01.2024, суббота, 17:00
Франция. Лига 2, 22 тур
0 : 1
Завершен
Амьен
41'
M. Do Couto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Этьен - Амьен
90'
+2
Желтая карточка
A. Leautey
90'
Желтая карточка
С. Ринг
89'
Замена
С. Корчиа
️️️️
Y. Assogba
88'
Замена
A. Ouhatti
️️️️
O. Gene
Замена
Л. Петро
️️️️
И. Масон
84'
76'
Замена
Ж. Гелин
️️️️
Ф. Бойя
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
И. Кардона
72'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Ф. Тардье
71'
67'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
M. Do Couto
56'
Желтая карточка
Y. Assogba
Желтая карточка
М. Кафаро
53'
Замена
И. Ваджи
️️️️
Э. Муэффек
46'
Замена
Т. Монконду
️️️️
Б. Бушуари
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
M. Do Couto
Пас отдал
O. Gene
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
23
Антони Бриансон
(К)
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
7
Дилан Шамбос
ЦП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
23
Мохамед Джауаб
ЦЗ
3
Себастьян Ринг
ЦЗ
14
M. Do Couto
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
50
Antoine Leautey
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Сент-Этьен
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Тома Монконду
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
55
Ayman Ouhatti
ЦП
82
Джек Лане
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-3-2-1-1
30
Ларсоннер
8
Аппиа
23
Бриансон
50
Наде
97
Масон
5
Тардье
17
Муэффек
7
Шамбос
8
Бушуари
20
Кафаро
7
Кардона
3-4-3
1
Гютне
3
Урогиде
23
Джауаб
3
Ринг
34
Бойя
30
22
14
15
14
Мафута
50
97
Масон
27
Петро
27
Петро
97
Масон
8
Бушуари
6
Монконду
6
Монконду
8
Бушуари
5
Тардье
11
Фомба
11
Фомба
5
Тардье
7
Кардона
11
Мбюкю
11
Мбюкю
7
Кардона
17
Муэффек
25
Ваджи
25
Ваджи
17
Муэффек
34
Бойя
25
Гелин
25
Гелин
34
Бойя
15
14
Корчиа
14
Корчиа
15
30
55
55
30
14
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Остались в запасе
Сент-Этьен
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Alexis Sauvage
ВР
82
Джек Лане
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
48
Bryan Nokoue
ЦЗ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
82
Джек Лане
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Сент-Этьен - Амьен
1
3
Всего ударов по воротам
18
3
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
12
18
Офсайды
1
3
Количество передач
497
309
Сейвы
1
2
Точность передач %
83
75
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Thierry Bouille, France
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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