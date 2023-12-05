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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Бастия
Дюнкерк - Бастия: обзор матча 05 декабря 2023
Дюнкерк
05.12.2023, вторник, 22:45
Франция. Лига 2, 17 тур
0 : 5
Завершен
Бастия
2'
И. Оку
13'
M. Alfarela
68'
M. Alfarela
89'
F. Tomi (П)
90+2'
M. Alfarela
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Бастия
90'
+2
ГОЛ! 0:5!
M. Alfarela
Пас отдал
F. Tomi
89'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
F. Tomi
84'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ш. Траоре
Замена
А. Ба-Си
️️️️
E. Bardeli
79'
Желтая карточка
О. Санганте
76'
75'
Замена
F. Bianchini
️️️️
K. Djoco
Замена
A. Ipiélé
️️️️
Н. Фернандес
72'
71'
Замена
F. Tomi
️️️️
C. Vincent
68'
ГОЛ! 0:3!
M. Alfarela
Пас отдал
T. Ducrocq
Замена
S. Baghdadi
️️️️
Б. Куметио
61'
Замена
R. Boissier
️️️️
T. Keita
46'
Замена
J. Anziani
️️️️
Á. Orelien
46'
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Бонерт
Желтая карточка
Й. Билинги
35'
13'
ГОЛ! 0:2!
M. Alfarela
2'
ГОЛ! 0:1!
И. Оку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
28
Йохан Билинги
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
15
Achraf Laaziri
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
44
Tidiane Keita
ЦП
10
Ángel Orelien
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
77
Амаду Ба-Си
ЦП
10
Remy Boissier
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
12
C. Senneville
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
9
Felix Tomi
ЦП
7
Florian Bianchini
ЦФ
5
Issiar Drame
ЦФ
3-2-2-1
16
15
12
Куметио
82
4
Фернандес
17
Юссуф
18
44
10
4-3-3
30
Пласид
99
Оку
95
Кейта
4
22
Траоре
7
25
66
4
Бонерт
9
19
18
77
Ба-Си
77
Ба-Си
18
44
10
10
44
10
20
20
10
12
Куметио
5
5
12
Куметио
4
Фернандес
27
27
4
Фернандес
22
Траоре
42
Тавареш
42
Тавареш
22
Траоре
7
9
9
7
9
7
7
9
Остались в запасе
Дюнкерк
Бастия
40
Люка Лавалле
ВР
12
C. Senneville
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
23
Julien Fabri
ВР
27
Ромарик Япи
ПЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
12
C. Senneville
ЦФ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
27
Ромарик Япи
ПЗ
19
Маттео Лубатьер
ЦП
5
Issiar Drame
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Статистика матча Дюнкерк - Бастия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Информация о матче
Главный судья:
Remi Landry, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
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8
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2
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