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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Дюнкерк - Амьен
Дюнкерк - Амьен: обзор матча 04 ноября 2023
Дюнкерк
04.11.2023, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 13 тур
0 : 1
Завершен
Амьен
7'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюнкерк - Амьен
90'
+8
Желтая карточка
Y. Assogba
90'
+2
Желтая карточка
Г. Какута
90'
+1
Замена
А. Тапсоба
️️️️
Г. Какута
90'
+1
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
Л. Мафута
Замена
A. Ipiélé
️️️️
Б. Юссуф
87'
Замена
D. Trichard
️️️️
Б. Куметио
87'
82'
Желтая карточка
K. Kaiboue
80'
Замена
Y. Assogba
️️️️
С. Корчиа
Замена
Á. Orelien
️️️️
H. Gambor
80'
Замена
R. Ghrieb
️️️️
T. Keita
70'
Замена
S. Baghdadi
️️️️
A. Gnanduillet
70'
67'
Замена
Ж. Гелин
️️️️
M. Fofana
30'
Желтая карточка
Ф. Бойя
7'
ГОЛ! 0:1!
Г. Какута
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюнкерк
16
Arnaud Balijon
ВР
28
Йохан Билинги
ЦЗ
26
Опа Санганте
(К)
ЦЗ
4
Нехемия Фернандес
ЦЗ
12
Билли Куметио
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
17
Бенжалуд Юссуф
ЦЗ
18
Enzo Bardeli
ЦП
44
Tidiane Keita
ЦП
20
Julien Anziani
ЦП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
Амьен
1
Реджис Гютне
(К)
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
17
Mamadou Fofana
ЦП
34
Франк Бойя
ЦП
7
Иван Икия Дими
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Дюнкерк
40
Люка Лавалле
ВР
3
Driss Trichard
ЦЗ
24
Elhadj Bah
ЦФ
7
Rayan Ghrieb
ЦФ
10
Ángel Orelien
ЦФ
5
Samy Baghdadi
ЦФ
27
Alain Ipiélé
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
30
Owen Gene
ЦП
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
15
Youssouf Assogba
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
3-2-3-1
16
12
Куметио
82
17
Юссуф
4
Фернандес
26
Санганте
18
44
20
9
2-1-4-1-2
1
Гютне
14
Корчиа
3
Опоку
2
Фофана
17
34
Бойя
7
Икия Дими
22
5
Какута
50
14
Мафута
12
Куметио
3
3
12
Куметио
44
7
7
44
82
10
10
82
9
5
5
9
17
Юссуф
27
27
17
Юссуф
17
25
Гелин
25
Гелин
17
5
Какута
15
Тапсоба
15
Тапсоба
5
Какута
14
Корчиа
15
15
14
Корчиа
14
Мафута
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Мафута
Остались в запасе
Дюнкерк
Амьен
40
Люка Лавалле
ВР
24
Elhadj Bah
ЦФ
Главный тренер
Пьер Вебо
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
30
Owen Gene
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
40
Люка Лавалле
ВР
24
Elhadj Bah
ЦФ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
30
Owen Gene
ЦП
Главный тренер
Пьер Вебо
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Дюнкерк - Амьен
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 14 тур
Дюнкерк
- : -
05.12.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
2 : 3
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Стад Марсель-Трибю
Новости команд
Все
Дюнкерк
Амьен
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Француз Бардели ответил на предложение ЦСКА
2025.08.25 16:32
3
Пруцев забил 3-й гол во французской Лиге 2
20 октября
Пруцев начал карьеру во Франции с 2+1
9 августа
12
Пруцев перешел во французский клуб
17 июня
8
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
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2025.08.25 16:32
3
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