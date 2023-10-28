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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Бастия - Генгам
Бастия - Генгам: обзор матча 28 октября 2023
Бастия
28.10.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 12 тур
0 : 0
Завершен
Генгам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бастия - Генгам
90'
+3
Вторая желтая
P. Lemonnier
90'
+3
Желтая карточка
М. Сивис
90'
Замена
Ж. Сиве
️️️️
А. Эль Уаззани
79'
Замена
Г. Курте
️️️️
Б. Гийом
79'
Замена
H. Picard
️️️️
A. Sagna
78'
Желтая карточка
D. Louiserre
Замена
F. Bianchini
️️️️
J. Maggiotti
69'
Замена
J. Maggiotti
️️️️
C. Vincent
64'
Замена
K. Djoco
️️️️
M. Alfarela
64'
57'
Замена
M. Merghem
️️️️
Х. Иглесиас
45'
Желтая карточка
P. Lemonnier
Желтая карточка
Р. Япи
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
95
Шейк Кейта
ЦЗ
99
Иллан Оку
ЦЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
66
Jocelyn Janneh
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
7
Christophe Vincent
(К)
ЦП
9
Benjamin Santelli
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
Генгам
1
Enzo Basilio
(К)
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
4
Dylan Louiserre
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
22
Ayman Ben Mohamed
ЦФ
9
Батист Гийом
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
9
Felix Tomi
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
7
Florian Bianchini
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
7
Mehdi Merghem
ЦП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
43
Жак Сиве
ЦФ
4-4-2
30
Пласид
95
Кейта
99
Оку
4
27
Япи
14
Ленар
25
7
66
19
9
3-1-3-1-2
1
24
Сивис
7
24
6
Сидибе
4
11
19
Эль Уаззани
19
Иглесиас
9
Гийом
22
7
5
5
7
7
7
19
9
9
19
11
22
22
11
19
Иглесиас
7
7
19
Иглесиас
9
Гийом
18
Курте
18
Курте
9
Гийом
19
Эль Уаззани
43
Сиве
43
Сиве
19
Эль Уаззани
Остались в запасе
Бастия
Генгам
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
9
Felix Tomi
ЦП
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
9
Felix Tomi
ЦП
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
5
Baptiste Roux
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
Статистика матча Бастия - Генгам
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Информация о матче
Главный судья:
Romain Delpech, France
Стадион:
Stade Armand Cesari, Bastia
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