Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Родез
Осер - Родез: обзор матча 30 сентября 2023
Осер
30.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 9 тур
3 : 1
Завершен
Родез
33'
Г. Эйн
72'
Г. Перрен
90+6'
Р. Равелосон
90+6'
K. Corredor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Родез
ГОЛ! 3:1!
Р. Равелосон
90'
+6
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
K. Corredor
Пас отдал
A. Valerio
Замена
А. Диуссе
️️️️
Ф. Айе
88'
Замена
E. Maddy
️️️️
Г. Перрен
88'
85'
Замена
R. Lipinski
️️️️
А. Абдалла
79'
Замена
Л. Буаде
️️️️
В. Таиби
79'
Замена
A. Valerio
️️️️
G. Haag
79'
Замена
Т. Арконт
️️️️
А. Унтонджи
ГОЛ! 2:0!
Г. Перрен
Пас отдал
Ф. Айе
72'
70'
Желтая карточка
G. Haag
Замена
А. Онаиву
️️️️
Л. Синайоко
66'
Замена
П. Джоли
️️️️
К. Дагба
66'
66'
Замена
L. Rajot
️️️️
В. Юнусса
Желтая карточка
Д. Менса
55'
51'
Желтая карточка
В. Юнусса
Замена
С. Агузуль
️️️️
Жубал
46'
ГОЛ! 1:0!
Г. Эйн
Пас отдал
Ф. Айе
33'
6'
Желтая карточка
K. Corredor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
22
Райан Равелосон
ОП
42
Элиша Овусу
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
97
Саад Агузуль
ЦФ
34
Eros Maddy
ЦФ
45
Адо Онаиву
ЦФ
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
44
Кевин Бома
ЦЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
7
Тайрик Арконт
ПВ
18
Antoine Valerio
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
14
Менса
5
Жубал
2
Дагба
22
Равелосон
42
Овусу
7
Эйн
28
Перрен
97
Айе
9
Синайоко
12
Пелленар
3-1-1-1-4
77
М'Паси
6
Нгуямса
21
6
23
Юнусса
81
8
Таиби
6
Ро-Яо
97
Абдалла
17
Унтонджи
12
2
Дагба
26
Джоли
26
Джоли
2
Дагба
97
Айе
10
Диуссе
10
Диуссе
97
Айе
5
Жубал
97
Агузуль
97
Агузуль
5
Жубал
28
Перрен
34
34
28
Перрен
9
Синайоко
45
Онаиву
45
Онаиву
9
Синайоко
97
Абдалла
3
3
97
Абдалла
23
Юнусса
5
5
23
Юнусса
8
Таиби
18
Буаде
18
Буаде
8
Таиби
17
Унтонджи
7
Арконт
7
Арконт
17
Унтонджи
81
18
18
81
Остались в запасе
Осер
Родез
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
92
Клеман Акпа
ЦЗ
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Осер - Родез
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Новости команд
Все
Осер
Родез
Лига 1: шансы «Осера» и «Марселя» на победу в матче 12-го тура
10:22
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Лига 1: шансы «Осера» и «Марселя» на победу в матче 12-го тура
10:22
«Монако» – «Осер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига 1: шансы «Монако» и «Осера» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Осер» – «Париж»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Осера» и «Парижа» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Клуб, игравший в этом сезоне в Лиге чемпионов, может вылететь из Лиги 1
18 мая
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова сыграет в стыках за место в Лиге 1 с первого раунда
11 мая
Бывший клуб Черенкова, Бубнова и Родионова обеспечил себе участие в плей-офф за место в Лиге 1
5 мая
5
«Гавр» Кузяева избежал стыковых матчей, «Лорьян» вылетел, «Анжер» вышел в Лигу 1
2024.05.20 08:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+