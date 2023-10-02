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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Аяччо - Бастия
Аяччо - Бастия: обзор матча 02 октября 2023
Аяччо
02.10.2023, понедельник, 21:45
Франция. Лига 2, 9 тур
2 : 0
Завершен
Бастия
59'
Y. Bammou
89'
М. Баррето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аяччо - Бастия
ГОЛ! 2:0!
М. Баррето
Пас отдал
B. Touré
89'
80'
Замена
М. Лубатьер
️️️️
Д. Ленар
80'
Замена
С. Лега
️️️️
Ф. Конте
77'
Желтая карточка
A. Roncaglia
Замена
J. Benhaim
️️️️
S. Quemper
72'
Замена
Р. Нури
️️️️
Й. Тузгар
70'
65'
Замена
K. Djoco
️️️️
C. Vincent
ГОЛ! 1:0!
Y. Bammou
Пас отдал
S. Quemper
59'
Замена
B. Touré
️️️️
M. Puch-Herrantz
59'
46'
Замена
M. Alfarela
️️️️
J. Maggiotti
43'
Красная карточка
Д. Тавареш
11'
Замена
J. Janneh
️️️️
Ф. Бонерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аяччо
1
Mathieu Michel
ВР
25
Максим Шано
ЦЗ
21
Седрик Авинел
ЦЗ
3
Stephen Quemper
ЦЗ
20
Мохамед Юсуфф
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
26
Тим Жаболь-Фолькарелли
ЦП
8
Mehdi Puch-Herrantz
ЦП
4
Микаэль Баррето
АП
19
Yacine Bammou
ЦФ
7
Йоанн Тузгар
ЦФ
Бастия
30
Джонни Пласид
ВР
42
Дилан Тавареш
ЛЗ
4
Anthony Roncaglia
ЦЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
14
Димитри Ленар
ЦП
7
Christophe Vincent
ЦП
25
Tom Ducrocq
ЦП
5
Julien Maggiotti
ЦП
31
Фасин Конте
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Аяччо
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
7
Рияд Нури
ПВ
21
Иван Шегра
ПВ
25
Julien Benhaim
ЦФ
10
Ben Touré
ЦФ
Бастия
23
Julien Fabri
ВР
25
Baye Mbaye
ЦЗ
66
Jocelyn Janneh
ЦП
19
Маттео Лубатьер
ЦП
11
Секу Лега
ЦФ
19
Migouel Alfarela
ЦФ
9
Kapitbafan Djoco
ЦФ
4-3-1-2
1
25
Шано
21
Авинел
3
20
Юсуфф
6
Мангани
26
Жаболь-Фолькарелли
8
4
Баррето
7
Тузгар
19
4-4-2
30
Пласид
27
Япи
4
95
Кейта
42
Тавареш
7
25
5
14
Ленар
4
Бонерт
31
Конте
7
Тузгар
7
Нури
7
Нури
7
Тузгар
3
25
25
3
8
10
10
8
4
Бонерт
66
66
4
Бонерт
14
Ленар
19
Лубатьер
19
Лубатьер
14
Ленар
31
Конте
11
Лега
11
Лега
31
Конте
5
19
19
5
7
9
9
7
Остались в запасе
Аяччо
Бастия
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
23
Julien Fabri
ВР
25
Baye Mbaye
ЦЗ
Остались в запасе
16
Франсуа-Жозеф Соллакаро
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
77
Berahino Saido
ЦП
21
Иван Шегра
ПВ
Остались в запасе
23
Julien Fabri
ВР
25
Baye Mbaye
ЦЗ
Статистика матча Аяччо - Бастия
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аяччо
Франция. Лига 2, 34 тур
Париж
2 : 0
10.05.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 33 тур
Аяччо
2 : 1
02.05.2025
Лорьян
Франция. Лига 2, 32 тур
Анси
2 : 0
25.04.2025
Аяччо
Франция. Лига 2, 31 тур
Аяччо
1 : 1
18.04.2025
По
Франция. Лига 2, 30 тур
Труа
0 : 0
11.04.2025
Аяччо
Бастия
Франция. Третья лига, 14 тур
Флери
- : -
05.12.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
4 : 2
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
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