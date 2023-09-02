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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Амьен - Генгам
Амьен - Генгам: обзор матча 02 сентября 2023
Амьен
02.09.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 5 тур
4 : 1
Завершен
Генгам
42'
A. Leautey
77'
Л. Мафута
81'
Г. Какута
90+1'
Л. Мафута
40'
А. Эль Уаззани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Амьен - Генгам
ГОЛ! 4:1!
Л. Мафута
90'
+1
Замена
О. Урогиде
️️️️
М. Фофана
88'
Замена
Y. Assogba
️️️️
С. Корчиа
87'
82'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
К. Сидибе
82'
Замена
T. Luvambo
️️️️
A. Sagna
ГОЛ! 3:1!
Г. Какута
81'
78'
Желтая карточка
E. Basilio
ГОЛ! 2:1!
Л. Мафута
Пас отдал
Г. Какута
77'
Замена
O. Gene
️️️️
Ж. Гелин
74'
72'
Замена
H. Picard
️️️️
M. Merghem
72'
Замена
Г. Курте
️️️️
Б. Гийом
Замена
M. Fofana
️️️️
K. Kaiboue
67'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
А. Тапсоба
66'
63'
Желтая карточка
К. Сидибе
52'
Желтая карточка
D. Louiserre
ГОЛ! 1:1!
A. Leautey
Пас отдал
А. Тапсоба
42'
40'
ГОЛ! 0:1!
А. Эль Уаззани
13'
Желтая карточка
Б. Гийом
Желтая карточка
Г. Какута
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
14
Луи Мафута
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
50
Antoine Leautey
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Генгам
1
Enzo Basilio
ВР
26
Mathis Riou
ЦЗ
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
7
Donatien Gomis
ЦЗ
24
Максим Сивис
ПЗ
6
Калиду Сидибе
ОП
7
Mehdi Merghem
ЦП
4
Dylan Louiserre
ЦП
11
Amadou Sagna
ЦП
19
Амин Эль Уаззани
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
3
Осазе Урогиде
ЦЗ
17
Mamadou Fofana
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
18
Amadou Ciss
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Генгам
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
92
Taylor Luvambo
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Hugo Picard
ЦП
19
Хонатан Иглесиас
АП
18
Гаэтан Курте
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Гютне
11
Уаттара
3
Опоку
25
Гелин
14
Корчиа
2
Фофана
22
5
Какута
50
15
Тапсоба
14
Мафута
4-1-4-1
1
24
Сивис
12
Н'Дур
7
26
6
Сидибе
4
11
19
Эль Уаззани
7
9
Гийом
2
Фофана
3
Урогиде
3
Урогиде
2
Фофана
22
17
17
22
25
Гелин
30
30
25
Гелин
14
Корчиа
15
15
14
Корчиа
15
Тапсоба
9
Кэрролл
9
Кэрролл
15
Тапсоба
11
92
92
11
7
22
22
7
6
Сидибе
19
Иглесиас
19
Иглесиас
6
Сидибе
9
Гийом
18
Курте
18
Курте
9
Гийом
Остались в запасе
Амьен
Генгам
16
Alexis Sauvage
ВР
18
Amadou Ciss
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
18
Amadou Ciss
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Pierre Lemonnier
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Амьен - Генгам
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Генгам
Франция. Лига 2, 14 тур
Гренобль
- : -
04.12.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
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