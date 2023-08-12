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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Осер - Амьен
Осер - Амьен: обзор матча 12 августа 2023
Осер
12.08.2023, суббота, 20:00
Франция. Лига 2, 2 тур
0 : 1
Завершен
Амьен
47'
Г. Какута
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осер - Амьен
90'
+6
Замена
Y. Assogba
️️️️
Ж. Гелин
86'
Замена
M. Fofana
️️️️
Г. Какута
Замена
А. Диуссе
️️️️
П. Джоли
85'
78'
Замена
O. Gene
️️️️
K. Kaiboue
Замена
Т. Пелленар
️️️️
С. Агузуль
63'
Замена
Н. Да Кошта
️️️️
Л. Синайоко
63'
61'
Желтая карточка
Л. Мафута
47'
ГОЛ! 0:1!
Г. Какута
Пас отдал
С. Корчиа
46'
Замена
A. Ciss
️️️️
А. Тапсоба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осер
16
Донован Леон
ВР
5
Жубал
ЦЗ
92
Клеман Акпа
ЦЗ
26
Поль Джоли
ПЗ
42
Элиша Овусу
ОП
22
Райан Равелосон
ОП
7
Готье Эйн
ПВ
97
Саад Агузуль
ЦФ
9
Лассине Синайоко
ЦФ
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
97
Флориан Айе
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Мамаду Фофана
ОП
22
Kylian Kaiboue
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
50
Antoine Leautey
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
14
Луи Мафута
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Осер
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
27
Nicolas Mercier
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
Амьен
16
Alexis Sauvage
ВР
30
Owen Gene
ЦП
17
Mamadou Fofana
ЦП
15
Youssouf Assogba
ЦФ
18
Amadou Ciss
ЦФ
11
Mathis Touho
ЦФ
17
Ange Chibozo
ЦФ
3-2-1-4
16
Леон
5
Жубал
92
Акпа
26
Джоли
42
Овусу
22
Равелосон
7
Эйн
97
Агузуль
97
Айе
28
Перрен
9
Синайоко
4-1-1-1-3
1
Гютне
14
Корчиа
3
Опоку
25
Гелин
11
Уаттара
2
Фофана
22
5
Какута
14
Мафута
15
Тапсоба
50
26
Джоли
10
Диуссе
10
Диуссе
26
Джоли
97
Агузуль
12
Пелленар
12
Пелленар
97
Агузуль
9
Синайоко
10
Да Кошта
10
Да Кошта
9
Синайоко
22
30
30
22
5
Какута
17
17
5
Какута
25
Гелин
15
15
25
Гелин
15
Тапсоба
18
18
15
Тапсоба
Остались в запасе
Осер
Амьен
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
27
Nicolas Mercier
ЦП
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
16
Alexis Sauvage
ВР
11
Mathis Touho
ЦФ
17
Ange Chibozo
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Остались в запасе
40
Тео Де Персен
ВР
22
Анже-Лоик Н'Гатта
ЦЗ
8
Nathan Buayi-Kiala
ЦП
27
Nicolas Mercier
ЦП
Остались в запасе
16
Alexis Sauvage
ВР
11
Mathis Touho
ЦФ
17
Ange Chibozo
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Пелиссье
Главный тренер
Омар Даф
Статистика матча Осер - Амьен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Осер
Франция. Лига 1, 12 тур
Осер
- : -
29.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
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