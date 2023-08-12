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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Родез - Сент-Этьен
Родез - Сент-Этьен: обзор матча 12 августа 2023
Родез
12.08.2023, суббота, 16:00
Франция. Лига 2, 2 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
41'
A. Valerio
90+6'
Л. Буаде
58'
И. Сиссоко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Родез - Сент-Этьен
ГОЛ! 2:1!
Л. Буаде
90'
+6
90'
+1
Желтая карточка
Д. Шамбос
Замена
C. Depres
️️️️
K. Corredor
86'
Замена
Y. Verdier
️️️️
А. Унтонджи
86'
81'
Замена
Д. Шамбос
️️️️
Б. Бушуари
Замена
В. Таиби
️️️️
L. Rajot
75'
Замена
G. Haag
️️️️
A. Valerio
75'
72'
Желтая карточка
А. Бриансон
70'
Замена
А. Бриансон
️️️️
М. Наде
Замена
Л. Буаде
️️️️
J. Chougrani
65'
63'
Замена
К. Сиссе
️️️️
И. Сиссоко
63'
Замена
М. Кафаро
️️️️
V. Lobry
63'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
Л. Фомба
58'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Сиссоко
ГОЛ! 1:0!
A. Valerio
Пас отдал
B. Danger
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родез
77
Лионель М'Паси
ВР
6
Bradley Danger
ЦЗ
21
Joris Chougrani
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
5
Lorenzo Rajot
ЦП
97
Аким Абдалла
ЦФ
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
18
Antoine Valerio
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
50
Микаэль Наде
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
19
Victor Lobry
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
26
Yannis Verdier
ЦФ
11
Joseph Mendes
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
Сент-Этьен
42
Этьен Грин
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
7
Дилан Шамбос
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
23
Карим Сиссе
ЦФ
3-1-1-5
77
М'Паси
6
21
6
Нгуямса
23
Юнусса
5
6
Ро-Яо
17
Унтонджи
12
18
97
Абдалла
4-1-2-3
30
Ларсоннер
8
Аппиа
21
Батубинсика
50
Наде
27
Петро
6
Монконду
8
Бушуари
11
Фомба
9
Сиссоко
25
Ваджи
19
18
81
81
18
5
8
Таиби
8
Таиби
5
21
18
Буаде
18
Буаде
21
17
Унтонджи
26
26
17
Унтонджи
12
25
25
12
50
Наде
23
Бриансон
23
Бриансон
50
Наде
11
Фомба
17
Муэффек
17
Муэффек
11
Фомба
8
Бушуари
7
Шамбос
7
Шамбос
8
Бушуари
19
20
Кафаро
20
Кафаро
19
9
Сиссоко
23
Сиссе
23
Сиссе
9
Сиссоко
Остались в запасе
Родез
Сент-Этьен
1
Себастьен Сибуа
ВР
11
Joseph Mendes
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
42
Этьен Грин
ВР
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
11
Joseph Mendes
ЦФ
Остались в запасе
42
Этьен Грин
ВР
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Родез - Сент-Этьен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
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