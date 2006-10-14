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Спартак-Нальчик - Торпедо
Спартак-Нальчик - Торпедо: обзор матча 14 октября 2006
Спартак-Нальчик
14.10.2006, суббота, 00:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Торпедо
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Матчи команд
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10.10.2026
Торпедо
Информация о матче
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