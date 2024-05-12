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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Леганес
Альбасете - Леганес: обзор матча 12 мая 2024
Альбасете
12.05.2024, воскресенье, 19:30
Испания. Сегунда, 39 тур
1 : 0
Завершен
Леганес
8'
И. Марин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Леганес
90'
+3
Желтая карточка
Х. Саэнс
90'
+2
Замена
С. Сиссе
️️️️
С. Гонсалес
90'
+2
Замена
S. Osazuwa
️️️️
Ф. Портильо
90'
+1
Желтая карточка
Х. Чикко
Замена
Кайки
️️️️
Х. Сильва
87'
86'
Замена
О. Уренья
️️️️
И. Нею
Замена
К. Исаак
️️️️
A. Medina Delgado
77'
Замена
R. Marchán
️️️️
R. Rodriguez
77'
69'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Раба
Замена
А. Килес
️️️️
И. Марин
62'
Замена
А. Пачеко
️️️️
Фидель
62'
57'
Желтая карточка
Ф. Портильо
Желтая карточка
R. Rodriguez
50'
46'
Замена
Х. Чикко
️️️️
А. Арамбарри
ГОЛ! 1:0!
И. Марин
Пас отдал
Фидель
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
31
Томаш Вацлик
ВР
37
Хуан Антонио Рос
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
14
Ману Фустер
(К)
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
5
Cristian Glauder
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
12
Игинио Марин
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К)
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
19
Хуан Крус
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
15
Кайки
ЦЗ
6
Антонио Пачеко
ЦП
6
Rai Marchán
ЦП
2
Карлос Исаак
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
20
Sydney Osazuwa
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
2-1-2-5
31
Вацлик
37
Рос
33
Сильва
14
Олаэчеа
10
Фидель
14
Фустер
4
7
12
Марин
14
5
3-3-2-2
13
Конде
4
Арамбарри
23
Саэнс
55
Гонсалес
21
Мирамон
91
Нею
15
Франкеса
20
Портильо
19
Крус
9
Гарсия
19
Раба
33
Сильва
15
Кайки
15
Кайки
33
Сильва
10
Фидель
6
Пачеко
6
Пачеко
10
Фидель
14
6
6
14
4
2
Исаак
2
Исаак
4
12
Марин
9
Килес
9
Килес
12
Марин
55
Гонсалес
8
Сиссе
8
Сиссе
55
Гонсалес
4
Арамбарри
14
Чикко
14
Чикко
4
Арамбарри
19
Раба
7
Джуара
7
Джуара
19
Раба
91
Нею
28
Уренья
28
Уренья
91
Нею
20
Портильо
20
20
20
Портильо
Остались в запасе
Альбасете
Леганес
13
Диего Альтубе
ВР
19
S. Shashoua
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
19
S. Shashoua
ЦФ
30
Дани Эскриче
ЦФ
9
Pedro Benito
ЦФ
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
5
Borja López
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
42
Koke Mota
ЦП
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Альбасете - Леганес
1
3
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
7
Нарушения
9
13
Офсайды
2
0
Количество передач
351
515
Сейвы
4
1
Точность передач %
79
88
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
Карлос Бельмонте
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