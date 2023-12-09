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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Вальядолид - Аморебьета
Вальядолид - Аморебьета: обзор матча 09 декабря 2023
Вальядолид
09.12.2023, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 19 тур
2 : 1
Завершен
Аморебьета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Вальядолид - Аморебьета
2
2
Всего ударов по воротам
3
5
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
4
7
Офсайды
2
1
Количество передач
267
138
Сейвы
2
2
Точность передач %
82
66
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
2
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Аморебьета
Испания. Кубок, 1 раунд
Барбастро
4 : 0
31.10.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 42 тур
Мирандес
1 : 0
02.06.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 41 тур
Аморебьета
0 : 0
26.05.2024
Эспаньол
Испания. Сегунда, 40 тур
Тенерифе
0 : 1
18.05.2024
Аморебьета
Испания. Сегунда, 39 тур
Аморебьета
1 : 0
12.05.2024
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