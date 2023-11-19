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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Овьедо - Эйбар
Овьедо - Эйбар: обзор матча 19 ноября 2023
Овьедо
19.11.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Сегунда, 16 тур
2 : 1
Завершен
Эйбар
49'
Борха
89'
С. Коломбатто (П)
42'
Х. Баутиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Овьедо - Эйбар
90'
+6
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
M. Sesé
️️️️
В. Росада
90'
+1
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Коломбатто
90'
+1
89'
Желтая карточка
Х. Беррокаль
Желтая карточка
Алемао
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Коломбатто
89'
Желтая карточка
Д. Кальво
87'
86'
Замена
F. Venancio
️️️️
J. Corpas
86'
Замена
J. Antonio Ríos
️️️️
К. Гутьеррес
Замена
Алемао
️️️️
Борха
82'
Желтая карточка
Д. Костас
80'
76'
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Стоичков
76'
Замена
У. Венцедор
️️️️
А. Акетче
67'
Замена
Y. Rahmani
️️️️
М. Сориано
Желтая карточка
Луисми
52'
ГОЛ! 1:1!
Борха
49'
42'
ГОЛ! 0:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
Стоичков
4'
Желтая карточка
J. Corpas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Овьедо
13
Лео Роман
ВР
4
Давид Костас
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
11
Сантьяго Коломбатто
ОП
19
Луисми
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
17
Вити Росада
ПВ
17
Борха
(К)
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
17
José Corpas
ЦФ
23
Матеус Перейра
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Овьедо
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
10
Sebas Moyano
ЦП
36
Yayo
ЦП
6
Джимми Суарес
ЦП
36
Diego Menéndez
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
28
Mario Sesé
ЦФ
9
Алемао
ЦФ
38
Masca
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
7
Кике
ЦФ
3-1-3-2-1
13
Роман
4
Костас
12
Кальво
17
Ахиядо
11
Коломбатто
19
Луисми
18
де ла Фуэнте
20
Сеоане
23
Бретонес
17
Росада
17
Борха
3-2-5
13
Зидан
25
Беррокаль
23
Арбилья
22
Гутьеррес
6
Альварес
21
Сориано
17
9
Баутиста
19
Стоичков
47
Акетче
23
Перейра
11
Коломбатто
6
Суарес
6
Суарес
11
Коломбатто
17
Росада
28
28
17
Росада
17
Борха
9
Алемао
9
Алемао
17
Борха
22
Гутьеррес
3
3
22
Гутьеррес
17
21
21
17
47
Акетче
12
Венцедор
12
Венцедор
47
Акетче
19
Стоичков
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
19
Стоичков
21
Сориано
19
19
21
Сориано
Остались в запасе
Овьедо
Эйбар
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
10
Sebas Moyano
ЦП
36
Yayo
ЦП
36
Diego Menéndez
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Йоель Родригес
ВР
28
Iker Alday
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Quentin Braat
ВР
15
Карлос Помарес
ЛЗ
29
Jaime Vázquez
ЦЗ
10
Sebas Moyano
ЦП
36
Yayo
ЦП
36
Diego Menéndez
ЦП
86
Алекс Кардеро
АП
38
Masca
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
28
Iker Alday
ЦЗ
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
9
Ясин Казми
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Овьедо - Эйбар
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Raul Martin Gonzalez Frances, Spain
Стадион:
Карлос Тартьере
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