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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - Леганес
Картахена - Леганес: обзор матча 05 ноября 2023
Картахена
05.11.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 14 тур
0 : 3
Завершен
Леганес
50'
М. де ла Фуэнте
61'
М. де ла Фуэнте
69'
Д. Раба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - Леганес
90'
+1
Желтая карточка
И. Ундабаррена
84'
Замена
L. Perea
️️️️
И. Нею
84'
Замена
А. Ньом
️️️️
Х. Мирамон
Замена
I. Ayllon
️️️️
Л. Муньос
77'
Замена
Х. Аламо
️️️️
А. Ортуньо
77'
73'
Замена
Н. Джуара
️️️️
Д. Раба
73'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
М. де ла Фуэнте
Желтая карточка
И. Калеро
71'
69'
ГОЛ! 0:3!
Д. Раба
68'
Замена
С. Сиссе
️️️️
Ф. Портильо
Замена
Д. Феррейро
️️️️
Г. Верду
66'
Замена
Х. Карлос
️️️️
И. Янссон
66'
61'
ГОЛ! 0:2!
М. де ла Фуэнте
Пас отдал
Ф. Портильо
50'
ГОЛ! 0:1!
М. де ла Фуэнте
Пас отдал
С. Гонсалес
43'
Желтая карточка
И. Нею
Замена
У. Эмбалу
️️️️
Х. Нарваэс
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
14
Иван Калеро
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
21
Исак Янссон
ЦП
8
Луис Муньос
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Леганес
13
Диего Конде
ВР
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Картахена
27
Jose Saldaña
ВР
13
Марк Мартинес
ВР
22
Кико
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
22
Хуан Карлос
ЦП
11
Умару Эмбалу
ПВ
7
Давид Феррейро
ПВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Леганес
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
11
Наим Гарсия
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
4-1-1-1-3
13
14
Калеро
4
Алкала
5
Верду
3
Фонтан
6
Аларкон
21
Янссон
20
Искьердо
9
Ортуньо
12
Нарваэс
8
Муньос
3-3-1-1-2
13
Конде
4
Арамбарри
23
Саэнс
55
Гонсалес
21
Мирамон
91
Нею
15
Франкеса
8
Ундабаррена
20
Портильо
24
де ла Фуэнте
19
Раба
21
Янссон
22
Карлос
22
Карлос
21
Янссон
12
Нарваэс
11
Эмбалу
11
Эмбалу
12
Нарваэс
5
Верду
7
Феррейро
7
Феррейро
5
Верду
9
Ортуньо
8
Аламо
8
Аламо
9
Ортуньо
8
Муньос
10
10
8
Муньос
21
Мирамон
12
Ньом
12
Ньом
21
Мирамон
20
Портильо
8
Сиссе
8
Сиссе
20
Портильо
91
Нею
6
6
91
Нею
19
Раба
7
Джуара
7
Джуара
19
Раба
24
де ла Фуэнте
9
Гарсия
9
Гарсия
24
де ла Фуэнте
Остались в запасе
Картахена
Леганес
27
Jose Saldaña
ВР
13
Марк Мартинес
ВР
22
Кико
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
27
Jose Saldaña
ВР
13
Марк Мартинес
ВР
22
Кико
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
Остались в запасе
20
Хосема
ЦЗ
6
Lalo Aguilar
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
14
Хулиан Чикко
ЦП
28
Оскар Уренья
ПВ
13
Dani Jimenez
ЦФ
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Картахена - Леганес
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Иосу Галех Апестегиа
(Памплона)
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
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