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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Вальядолид
Альбасете - Вальядолид: обзор матча 01 сентября 2023
Альбасете
01.09.2023, пятница, 22:30
Испания. Сегунда, 4 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
17'
M. Djetei
61'
A. Medina Delgado
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альбасете - Вальядолид
Замена
А. Родригес
️️️️
К. Исаак
84'
Замена
Х. Антонио Рос
️️️️
A. Medina Delgado
84'
Желтая карточка
M. Djetei
81'
Замена
А. Пачеко
️️️️
М. Фустер
71'
Замена
А. Килес
️️️️
Д. Эскриче
66'
65'
Замена
М. Андре
️️️️
И. Санчес
65'
Замена
Б. Акинсола
️️️️
Л. Перес
65'
Замена
С. Юрич
️️️️
Мончу
ГОЛ! 2:0!
A. Medina Delgado
Пас отдал
Д. Эскриче
61'
58'
Желтая карточка
Х. Монтиэль
52'
Желтая карточка
И. Санчес
46'
Замена
Э. Бойомо
️️️️
Г. Энрике
46'
Замена
Х. Монтиэль
️️️️
Р. Моро
29'
Желтая карточка
Джон
23'
Желтая карточка
Мончу
ГОЛ! 1:0!
M. Djetei
Пас отдал
М. Фустер
17'
9'
Желтая карточка
Г. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альбасете
13
Bernabé Barragán
ВР
17
Julio Alonso
ЦЗ
14
Ландер Олаэчеа
ЦП
14
Ману Фустер
ЦП
30
Дани Эскриче
ЦФ
2
Карлос Исаак
ЦФ
2
Mohammed Djetei
ЦФ
5
Cristian Glauder
ЦФ
7
Juanma García
ЦФ
14
R. Rodriguez
ЦФ
4
Agustin Medina Delgado
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Вальядолид
12
Джон
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
17
Сесар де ла Хос
ЦП
6
Мончу
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
18
Рауль Моро
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Альбасете
13
Диего Альтубе
ВР
22
Альваро Родригес
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
37
Хуан Антонио Рос
ЦП
6
Антонио Пачеко
ЦП
9
Альберто Килес
ЦФ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
23
Ануар
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
30
Бабатунде Акинсола
ЦФ
19
Ivan Bikoue
ЦФ
1-2-5
13
17
14
Олаэчеа
14
Фустер
5
4
14
7
2
4-2-2-2
12
Джон
2
Роша
2
Перес
13
Энрике
18
Эскудеро
17
де ла Хос
6
Мончу
10
Санчес
29
Кенеди
26
18
Моро
2
Исаак
22
Родригес
22
Родригес
2
Исаак
4
37
Рос
37
Рос
4
14
Фустер
6
Пачеко
6
Пачеко
14
Фустер
30
Эскриче
9
Килес
9
Килес
30
Эскриче
13
Энрике
22
Бойомо
22
Бойомо
13
Энрике
6
Мончу
24
Юрич
24
Юрич
6
Мончу
18
Моро
9
Монтиэль
9
Монтиэль
18
Моро
10
Санчес
10
Андре
10
Андре
10
Санчес
2
Перес
30
Акинсола
30
Акинсола
2
Перес
Остались в запасе
Альбасете
Вальядолид
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Диего Альтубе
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
19
S. Shashoua
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
Остались в запасе
1
Жорди Масип
ВР
27
Ivan Garriel Munoz
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
19
Ivan Bikoue
ЦФ
Главный тренер
Луис Сесар Сампедро
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Альбасете - Вальядолид
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Альбасете
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Альбасете
1 : 0
16.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Альбасете
2 : 1
31.10.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 11 тур
Альбасете
2 : 0
25.10.2026
Эльденсе
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
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