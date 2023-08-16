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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Филадельфия Юнион - Интер Майами
Филадельфия Юнион - Интер Майами: обзор матча 16 августа 2023
Филадельфия Юнион
16.08.2023, среда, 02:00
Кубок лиг Северной Америки, 1/2 финала
1 : 4
Завершен
Интер Майами
75'
А. Бедойя
3'
Д. Мартинес
20'
Л. Месси
45+3'
Ж. Альба
84'
Д. Руис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Филадельфия Юнион - Интер Майами
87'
Замена
Н. Аллен
️️️️
Ж. Альба
87'
Замена
К. МакВей
️️️️
Д. Арройо
Замена
Х. Торрес
️️️️
Д. Газдаг
87'
84'
ГОЛ! 1:4!
Д. Руис
Пас отдал
Д. Йедлин
ГОЛ! 1:3!
А. Бедойя
75'
74'
Замена
Д. Руис
️️️️
Б. Кремаски
Замена
А. Бедойя
️️️️
Х. Буэно
71'
Замена
К. Салливан
️️️️
К. Донован
70'
62'
Желтая карточка
Д. Йедлин
61'
Замена
Л. Кампана
️️️️
Д. Мартинес
60'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Р. Тэйлор
Замена
М. Уре
️️️️
Д. Лоу
46'
Замена
Д. МакГлинн
️️️️
Л. Флеч
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
Ж. Альба
Пас отдал
Р. Тэйлор
Желтая карточка
Х. Буэно
25'
Желтая карточка
Д. Лоу
20'
20'
ГОЛ! 0:2!
Л. Месси
Пас отдал
Д. Мартинес
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
С. Кривцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
18
Леон Флеч
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
70
Хосе Мартинес
ОП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
25
Крис Донован
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
4
Камал Миллер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
14
Диксон Арройо
ОП
5
Серхио Бускетс
ОП
8
Бенжа Кремаски
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
14
Джереми Рафанелло
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Джек МакГлинн
ЦП
33
Куинн Салливан
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Интер Майами
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
32
Ноа Аллен
ЛЗ
97
Кристофер МакВей
ЦЗ
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Харви Невилл
ПЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
8
Давид Руис
ОП
13
Виктор Ульоа
ЦП
38
Факундо Фариас
ЦП
25
Диего Гомес
ЦП
9
Леонардо Кампана
ЦФ
3-5-1-1
18
Блэйк
37
Лоу
5
Глеснес
3
Эллиот
27
Вагнер
18
Флеч
8
Буэно
70
Мартинес
26
Харриел
16
Газдаг
25
Донован
4-2-2-1-1
12
Каллендер
27
Кривцов
4
Миллер
2
Йедлин
18
Альба
14
Арройо
5
Бускетс
8
Кремаски
21
Тэйлор
10
Месси
77
Мартинес
16
Газдаг
99
Торрес
99
Торрес
16
Газдаг
8
Буэно
11
Бедойя
11
Бедойя
8
Буэно
18
Флеч
7
МакГлинн
7
МакГлинн
18
Флеч
25
Донован
33
Салливан
33
Салливан
25
Донован
37
Лоу
17
Уре
17
Уре
37
Лоу
18
Альба
32
Аллен
32
Аллен
18
Альба
14
Арройо
97
МакВей
97
МакВей
14
Арройо
8
Кремаски
8
Руис
8
Руис
8
Кремаски
21
Тэйлор
25
Гомес
25
Гомес
21
Тэйлор
77
Мартинес
9
Кампана
9
Кампана
77
Мартинес
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Интер Майами
17
Джо Бендик
ВР
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Харви Невилл
ПЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
38
Факундо Фариас
ЦП
19
Робби Робинсон
ЛВ
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
13
Холден Трент
ВР
2
Мэтт Реал
ЛЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ПЗ
14
Джереми Рафанелло
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Остались в запасе
1
Си-Джей дос Сантос
ВР
99
Коул Йенсен
ВР
4
Райан Сейлор
ЦЗ
20
Харви Невилл
ПЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
38
Факундо Фариас
ЦП
19
Робби Робинсон
ЛВ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Филадельфия Юнион - Интер Майами
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
1 : 0
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
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2 : 2
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