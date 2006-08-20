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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - ФК Москва
Амкар-Пермь - Москва: обзор матча 20 августа 2006
Амкар-Пермь
20.08.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Москва
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26.09.2026
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Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
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21.05.2017
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