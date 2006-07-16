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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Спартак
Томь - Спартак: обзор матча 16 июля 2006
Томь
16.07.2006, воскресенье, 00:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
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Томь
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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22.11.2026
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08.11.2026
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28.10.2026
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