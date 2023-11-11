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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Саттон Юнайтед
Колчестер Юнайтед - Саттон Юнайтед: обзор матча 11 ноября 2023
Колчестер Юнайтед
11.11.2023, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
80'
А. Рид
90+5'
O. Sowunmi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Саттон Юнайтед
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
O. Sowunmi
Желтая карточка
К. Макгихан
90'
+4
Замена
F. Kelleher
️️️️
У. Гринидж
90'
84'
Замена
O. Patrick
️️️️
Э. О'Брайен
83'
Замена
L. Angol
️️️️
Д. Гейп
83'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Д. Коли
ГОЛ! 1:0!
А. Рид
80'
Желтая карточка
А. Рид
78'
Желтая карточка
Т. Даллисон
74'
72'
Желтая карточка
L. John
Замена
Т. Хоппер
️️️️
С. Товид
71'
Замена
C. Cooper
️️️️
N. Chilvers
70'
44'
Желтая карточка
H. Beautyman
43'
Желтая карточка
Г. Смит
20'
Желтая карточка
Д. Киззи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Оуэн Гудман
ВР
6
Том Даллисон
ЦЗ
22
Уилл Гринидж
ЦЗ
5
Zach Mitchell
ЦП
8
Кэмерон Макгихан
ЦП
11
Джейден Феврье
ПВ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
14
Noah Chilvers
(К)
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
7
Harry Beautyman
(К)
ЦП
5
Omar Sowunmi
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Колчестер Юнайтед
4
F. Kelleher
ЦЗ
24
Frankie Terry
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
11
Chay Cooper
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
Саттон Юнайтед
24
Robert Milsom
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
14
Craig Dundas
ЦП
1
Jack Rose
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
2-2-1-5
1
Гудман
6
Даллисон
22
Гринидж
5
8
Макгихан
11
Феврье
34
Товид
18
16
Рид
14
9
Тэйлор
2-1-3-4
1
Бузанис
30
Киззи
6
15
Гейп
7
Коли
11
7
23
48
О'Брайен
10
Смит
5
22
Гринидж
4
4
22
Гринидж
14
11
11
14
34
Товид
14
Хоппер
14
Хоппер
34
Товид
7
Коли
19
Перейра
19
Перейра
7
Коли
48
О'Брайен
11
11
48
О'Брайен
15
Гейп
9
9
15
Гейп
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Саттон Юнайтед
24
Frankie Terry
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
24
Robert Milsom
ЦЗ
14
Craig Dundas
ЦП
1
Jack Rose
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Остались в запасе
24
Frankie Terry
ЦП
4
Jay Mingi
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
12
Sam Hornby
ЦФ
Остались в запасе
24
Robert Milsom
ЦЗ
14
Craig Dundas
ЦП
1
Jack Rose
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Саттон Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Честерфилд
1 : 1
20.10.2026
Колчестер Юнайтед
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Информация о матче
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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
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2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
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