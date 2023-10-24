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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Саттон Юнайтед
Рексхэм - Саттон Юнайтед: обзор матча 24 октября 2023
Рексхэм
24.10.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
14'
П. Маллин
90'
E. Lee
59'
Э. О'Брайен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Саттон Юнайтед
Желтая карточка
Д. МакКлин
90'
+6
Желтая карточка
П. Маллин
90'
+4
90'
+2
Замена
L. John
️️️️
Э. О'Брайен
90'
+2
Замена
Д. Перейра
️️️️
R. Milsom
ГОЛ! 2:1!
E. Lee
90'
Желтая карточка
J. Tunnicliffe
89'
78'
Замена
Д. Коли
️️️️
R. Jackson
78'
Замена
O. Patrick
️️️️
H. Beautyman
Замена
С. Флетчер
️️️️
O. Palmer
73'
Замена
С. Долби
️️️️
T. O'Connor
72'
Замена
️️️️
J. Jones
72'
Замена
Д. Менди
️️️️
R. Barnett
69'
59'
ГОЛ! 1:1!
Э. О'Брайен
Пас отдал
Г. Смит
Замена
B. Tozer
️️️️
E. O'Connell
30'
ГОЛ! 1:0!
П. Маллин
Пас отдал
J. Jones
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
34
Aaron James
ЦЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
6
Thomas O'Connor
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
12
Джордж Эванс
ЦП
24
James Jones
ЦФ
18
Elliott Lee
ЦФ
28
Ollie Palmer
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
24
Robert Milsom
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
7
Harry Beautyman
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
23
Ryan Jackson
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
15
Jordan Davies
ЦП
6
Luke Young
ЦП
4
Ben Tozer
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Саттон Юнайтед
6
Louis John
ЦЗ
7
Джош Коли
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
25
Steven Arnold
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
3-3-5
13
Оконкво
34
19
6
6
16
МакКлин
12
Эванс
18
6
10
Маллин
28
24
3-2-5
1
Бузанис
24
30
Киззи
5
7
11
23
16
Клэй
5
48
О'Брайен
10
Смит
19
17
Менди
17
Менди
19
6
4
4
6
28
26
Флетчер
26
Флетчер
28
6
10
Долби
10
Долби
6
48
О'Брайен
6
6
48
О'Брайен
23
7
Коли
7
Коли
23
24
19
Перейра
19
Перейра
24
7
11
11
7
Остались в запасе
Рексхэм
Саттон Юнайтед
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
6
Luke Young
ЦП
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
25
Steven Arnold
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
15
Jordan Davies
ЦП
6
Luke Young
ЦП
6
Jordan Tunnicliffe
ЦФ
11
Liam McAlinden
ЦФ
Остались в запасе
25
Steven Arnold
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Статистика матча Рексхэм - Саттон Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
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У Джеррарда есть вариант возвращения к тренерской работе
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