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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Саттон Юнайтед
Кроули Таун - Саттон Юнайтед: обзор матча 30 сентября 2023
Кроули Таун
30.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Саттон Юнайтед
6'
A. Campbell
53'
L. Maguire
66'
Д. Орси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Саттон Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
B. Goodliffe
Желтая карточка
Л. Келли
86'
79'
Замена
К. Клэй
️️️️
C. Eastmond
77'
Желтая карточка
C. Eastmond
Замена
R. Khaleel
️️️️
Н. Царулла
76'
Замена
H. Forster
️️️️
Б. Глэдвин
76'
Замена
J. Roles
️️️️
R. Darcy
76'
Замена
А. Генри
️️️️
Д. Орси
73'
70'
Замена
H. Beautyman
️️️️
L. Angol
ГОЛ! 3:0!
Д. Орси
Пас отдал
R. Darcy
66'
65'
Желтая карточка
Э. О'Брайен
Замена
K. Lolos
️️️️
A. Campbell
63'
ГОЛ! 2:0!
L. Maguire
Пас отдал
R. Darcy
53'
52'
Замена
Д. Коли
️️️️
Д. Перейра
52'
Замена
J. Rose
️️️️
Д. Бузанис
ГОЛ! 1:0!
A. Campbell
Пас отдал
Б. Глэдвин
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
26
Jay Williams
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
7
Бен Глэдвин
АП
4
Лайам Келли
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
30
Джо Киззи
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
19
Дион Перейра
ЦП
15
Craig Eastmond
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
9
Lee Angol
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
Кроули Таун
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
5
Аарон Генри
ОП
27
Rafiq Khaleel
ЦП
23
Travis Johnson
ЦФ
7
Harry Forster
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
17
Klaidi Lolos
ЦФ
Саттон Юнайтед
7
Джош Коли
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
1
Jack Rose
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
3-2-1-4
34
3
Конрой
5
12
Райт
26
49
7
Глэдвин
4
Келли
9
Орси
28
25
Царулла
2-4-4
1
Бузанис
5
30
Киззи
19
Перейра
15
11
42
5
11
48
О'Брайен
9
9
Орси
5
Генри
5
Генри
9
Орси
25
Царулла
27
27
25
Царулла
7
Глэдвин
7
7
7
Глэдвин
49
11
11
49
28
17
17
28
19
Перейра
7
Коли
7
Коли
19
Перейра
9
7
7
9
1
Бузанис
1
1
1
Бузанис
15
16
Клэй
16
Клэй
15
Остались в запасе
Кроули Таун
Саттон Юнайтед
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
23
Travis Johnson
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
23
Ryan Jackson
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
23
Travis Johnson
ЦФ
Остались в запасе
23
Ryan Jackson
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Статистика матча Кроули Таун - Саттон Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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