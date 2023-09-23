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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Милтон Кинс Донс
Саттон Юнайтед - Милтон Кинс Донс: обзор матча 23 сентября 2023
Саттон Юнайтед
23.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Милтон Кинс Донс
37'
O. Sowunmi
53'
А. Гилби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Милтон Кинс Донс
88'
Замена
М. Дин
️️️️
У. О'Хора
88'
Замена
Д. Леко
️️️️
М. Эиса
Замена
R. Jackson
️️️️
Г. Смит
85'
Замена
H. Beautyman
️️️️
К. Клэй
79'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Э. О'Брайен
79'
Замена
C. Eastmond
️️️️
Д. Коли
59'
53'
ГОЛ! 1:1!
А. Гилби
ГОЛ! 1:0!
O. Sowunmi
Пас отдал
C. N'Guessan
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
16
Уоррен О'Хора
ЦЗ
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
10
Jack Payne
ЦП
27
Мо Эиса
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
8
Алекс Гилби
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
22
Кэмерон Норман
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Саттон Юнайтед
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
15
Craig Eastmond
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
29
Hisham Kasimu
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
17
Джонатан Леко
ЦФ
2-3-5
1
Бузанис
30
Киззи
6
42
7
Коли
11
5
48
О'Брайен
10
Смит
16
Клэй
11
3-1-5
1
4
16
О'Хора
26
Стюарт
10
19
22
Норман
3
8
Гилби
4
48
О'Брайен
19
Перейра
19
Перейра
48
О'Брайен
7
Коли
15
15
7
Коли
16
Клэй
7
7
16
Клэй
10
Смит
23
23
10
Смит
16
О'Хора
21
Дин
21
Дин
16
О'Хора
27
Эиса
17
Леко
17
Леко
27
Эиса
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Милтон Кинс Донс
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
3
Даниэль Харви
ЛЗ
5
Джек Такер
ЦЗ
7
Итан Робсон
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Саттон Юнайтед - Милтон Кинс Донс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
- : -
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
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