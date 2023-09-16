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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Саттон Юнайтед
Аккрингтон Стэнли - Саттон Юнайтед: обзор матча 16 сентября 2023
Аккрингтон Стэнли
16.09.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 8 тур
4 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
45+1'
T. Leigh (П)
57'
T. Leigh
63'
R. Longelo
64'
O. Patrick
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Саттон Юнайтед
Желтая карточка
T. Savin
90'
81'
Замена
С. Кашкет
️️️️
Э. О'Брайен
81'
Замена
Д. Киззи
️️️️
R. Jackson
Замена
S. Quirk
️️️️
K. Mellor
79'
72'
Замена
Д. Перейра
️️️️
К. Клэй
72'
Замена
H. Beautyman
️️️️
Д. Коли
64'
ГОЛ! 3:1!
O. Patrick
Пас отдал
Д. Коли
ГОЛ! 3:0!
R. Longelo
Пас отдал
Д. Притчард
63'
ГОЛ! 2:0!
T. Leigh
57'
Желтая карточка
R. Longelo
49'
Замена
Д. Притчард
️️️️
L. Shipley
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Leigh
45'
+1
45'
Желтая карточка
Д. Бузанис
Желтая карточка
J. Andrews
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
30
Toby Savin
ВР
3
Jay Rich-Baghuelou
ЦЗ
33
Brad Hills
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
10
Rosaire Longelo
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
7
Шоун Уалли
ЦП
6
Liam Coyle
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
19
Josh Andrews
ЦФ
4
Kelvin Mellor
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
10
Гарри Смит
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
61
Jack McIntyre
ВР
2
Джо Притчард
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
4
Seb Quirk
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ЦЗ
19
Дион Перейра
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
1
Jack Rose
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
3-5-2
30
3
33
3
24
7
Уалли
6
28
10
4
19
3-2-5
1
Бузанис
5
6
24
7
Коли
11
10
Смит
16
Клэй
11
23
48
О'Брайен
3
2
Притчард
2
Притчард
3
4
4
4
4
23
30
Киззи
30
Киззи
23
16
Клэй
19
Перейра
19
Перейра
16
Клэй
7
Коли
7
7
7
Коли
48
О'Брайен
20
Кашкет
20
Кашкет
48
О'Брайен
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Саттон Юнайтед
61
Jack McIntyre
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
1
Jack Rose
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Остались в запасе
61
Jack McIntyre
ВР
16
Бен Вудс
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
11
Matt Lowe
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Rose
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Саттон Юнайтед
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
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2024.12.03 20:14
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