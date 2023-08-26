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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Саттон Юнайтед
Ньюпорт Каунти - Саттон Юнайтед: обзор матча 26 августа 2023
Ньюпорт Каунти
26.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Саттон Юнайтед
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Ньюпорт Каунти
Саттон Юнайтед
«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
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Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
2021.01.22 20:59
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«Манчестер Юнайтед» отправил форварда в клуб из Нидерландов
3 сентября
В «МЮ» обсуждают наказание для Рэшфорда: он пропустил тренировку и матч из-за болезни, но его ранее видели в ночном клубе
2024.01.29 13:14
2
Кубок Англии. «МЮ» обыграл «Ньюпорт» (4:2) из 4-го дивизиона благодаря голу Антони
2024.01.28 21:27
«Шеффилд Юнайтед» повторил антирекорд английского футбола, проиграв 21 из 26 стартовых матчей чемпионата
2021.03.01 12:19
Вратарь «Ньюпорта» Кинг забил самый дальний гол в истории футбола
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Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
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2017.02.23 13:04
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2017.02.21 20:01
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