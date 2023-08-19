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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Уимблдон
Саттон Юнайтед - Уимблдон: обзор матча 19 августа 2023
Саттон Юнайтед
19.08.2023, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Уимблдон
64'
R. Johnson
80'
Г. Пелл
87'
Д. Тилли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Уимблдон
88'
Замена
J. Ball
️️️️
А. Литтл
87'
ГОЛ! 0:3!
Д. Тилли
Пас отдал
Д. Ривс
Замена
R. Jackson
️️️️
Д. Коли
84'
Замена
C. N'Guessan
️️️️
C. Eastmond
84'
Замена
D. Bughail-Mellor
️️️️
O. Patrick
84'
80'
ГОЛ! 0:2!
Г. Пелл
Пас отдал
Д. Ривс
79'
Замена
Г. Пелл
️️️️
О. Бугиль
79'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
А. Аль-Хамади
Желтая карточка
B. Goodliffe
74'
65'
Желтая карточка
А. Аль-Хамади
64'
ГОЛ! 0:1!
R. Johnson
Пас отдал
Д. Тилли
Желтая карточка
H. Beautyman
45'
+3
Замена
L. John
️️️️
O. Sowunmi
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
7
Джош Коли
ЦП
15
Craig Eastmond
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
11
Omari Patrick
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Уимблдон
1
Алекс Басс
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
23
Джейк Ривс
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
12
Али Аль-Хамади
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
7
Джеймс Тилли
ЦФ
3
Lee Brown
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Саттон Юнайтед
13
Brad House
ВР
6
Louis John
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
29
Hisham Kasimu
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
Уимблдон
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
29
Aron Sasu
ЦП
13
Джош Дэвисон
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
17
Ryan Mclean
ЦФ
3-3-1-4
30
Киззи
5
24
7
Коли
15
7
20
Кашкет
11
9
5
1
3-3-4
1
Басс
33
31
6
7
23
Ривс
8
Литтл
3
7
Тилли
9
Бугиль
12
Аль-Хамади
5
6
6
5
15
11
11
15
7
Коли
23
23
7
Коли
11
9
9
11
8
Литтл
6
6
8
Литтл
12
Аль-Хамади
13
Дэвисон
13
Дэвисон
12
Аль-Хамади
9
Бугиль
7
Пелл
7
Пелл
9
Бугиль
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Уимблдон
13
Brad House
ВР
29
Hisham Kasimu
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
13
Brad House
ВР
29
Hisham Kasimu
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
Остались в запасе
33
Никола Цанев
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
29
Aron Sasu
ЦП
17
Ryan Mclean
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Саттон Юнайтед - Уимблдон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Уимблдон
0 : 3
20.10.2026
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