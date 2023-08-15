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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Гиллинхэм
Саттон Юнайтед - Гиллинхэм: обзор матча 15 августа 2023
Саттон Юнайтед
15.08.2023, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Гиллинхэм
10'
Э. Надесан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Гиллинхэм
86'
Замена
C. Masterson
️️️️
D. Jefferies
Замена
C. N'Guessan
️️️️
К. Клэй
86'
Замена
L. John
️️️️
L. Angol
85'
81'
Замена
М. Бонн
️️️️
Э. Надесан
81'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Т. Николс
76'
Желтая карточка
E. Coleman
Замена
Д. Коли
️️️️
H. Beautyman
65'
Желтая карточка
R. Milsom
25'
10'
ГОЛ! 0:1!
Э. Надесан
Пас отдал
Т. Николс
Желтая карточка
L. Angol
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
30
Джо Киззи
ЦЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
24
Robert Milsom
ЦЗ
15
Craig Eastmond
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
11
Omari Patrick
ЦФ
1
Jack Rose
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
16
Крэйг Клэй
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
2
Чейе Александер
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
6
Ethan Coleman
ЦП
16
Dom Jefferies
ЦП
24
Эшли Надесан
ЦФ
7
Том Николс
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Саттон Юнайтед
13
Brad House
ВР
6
Louis John
ЦЗ
7
Джош Коли
ЦП
11
Christian N'Guessan
ЦП
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
23
Conor Masterson
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
9
Маколи Бонн
ЦФ
3-2-1-5
30
Киззи
5
24
15
7
20
Кашкет
1
9
16
Клэй
5
11
3-3-4
25
Тернер
2
Александер
2
Мэлони
5
Эмер
32
6
16
22
5
7
Николс
24
Надесан
9
6
6
9
7
7
Коли
7
Коли
7
16
Клэй
11
11
16
Клэй
16
23
23
16
7
Николс
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Николс
24
Надесан
9
Бонн
9
Бонн
24
Надесан
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Гиллинхэм
13
Brad House
ВР
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
13
Brad House
ВР
9
D'Mani Bughail-Mellor
ЦФ
19
Tope Fadahunsi
ЦФ
29
Hisham Kasimu
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
17
Jayden Clarke
ЦП
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Саттон Юнайтед - Гиллинхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
- : -
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
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