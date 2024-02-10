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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Оксфорд
Блэкпул - Оксфорд: обзор матча 10 февраля 2024
Блэкпул
10.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 32 тур
1 : 1
Завершен
Оксфорд
18'
М. Пеннингтон
21'
М. Харрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Оксфорд
Замена
Э. Лайонс
️️️️
Х. Коулсон
90'
+1
Желтая карточка
G. Byers
87'
83'
Замена
Б. Бодин
️️️️
М. Харрис
77'
Замена
Д. Матете
️️️️
Р. Родригеш
Замена
G. Byers
️️️️
О. Норберн
73'
Замена
С. Хэмилтон
️️️️
Д. Лоуренс-Габриэль
73'
Замена
К. Куасси
️️️️
Ш. Ловери
73'
61'
Замена
W. Goodwin
️️️️
Т. Гудрем
54'
Желтая карточка
С. Лонг
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
51'
46'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Т. Бьюри
Желтая карточка
Ш. Ловери
23'
21'
ГОЛ! 1:1!
М. Харрис
Пас отдал
E. Moore
ГОЛ! 1:0!
М. Пеннингтон
Пас отдал
О. Норберн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
15
Хэйден Коулсон
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
8
Оливер Норберн
(К)
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Шейн Ловери
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Оксфорд
1
Джейми Камминг
ВР
22
Грег Ли
ЛЗ
6
Elliott Moore
(К)
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
2
Сэм Лонг
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
17
Marcus McGuane
ЦП
11
Тайлер Гудрем
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
20
Рубен Родригеш
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
24
Мэтти Виртю
ЦП
7
George Byers
ЦП
14
Килиан Куасси
ЦФ
Оксфорд
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
28
Джей Матете
ЦП
31
Билли Бодин
ПВ
23
Джош Мерфи
ЦФ
27
James Henry
ЦФ
9
Will Goodwin
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Гримшоу
28
Пеннингтон
3
Хасбэнд
21
Экпитета
15
Коулсон
6
Лоуренс-Габриэль
8
Норберн
8
Морган
7
Дембеле
22
Джозеф
19
Ловери
4-4-2
1
Камминг
2
Лонг
6
3
Браун
22
Ли
17
11
Гудрем
9
Харрис
8
Браннаган
20
Родригеш
7
Бьюри
15
Коулсон
2
Лайонс
2
Лайонс
15
Коулсон
8
Норберн
7
7
8
Норберн
6
Лоуренс-Габриэль
22
Хэмилтон
22
Хэмилтон
6
Лоуренс-Габриэль
19
Ловери
14
Куасси
14
Куасси
19
Ловери
20
Родригеш
28
Матете
28
Матете
20
Родригеш
9
Харрис
31
Бодин
31
Бодин
9
Харрис
7
Бьюри
23
Мерфи
23
Мерфи
7
Бьюри
11
Гудрем
9
9
11
Гудрем
Остались в запасе
Блэкпул
Оксфорд
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
27
James Henry
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
24
Мэтти Виртю
ЦП
Остались в запасе
13
Simon Eastwood
ВР
15
Джордан Торнили
ЦЗ
27
James Henry
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Блэкпул - Оксфорд
3
1
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
9
Офсайды
0
2
Количество передач
450
398
Сейвы
0
5
Точность передач %
69
60
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
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