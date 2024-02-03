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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Линкольн
Бертон Альбион - Линкольн: обзор матча 03 февраля 2024
Бертон Альбион
03.02.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Линкольн
54'
R. Hackett-Fairchild
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Линкольн
90'
+6
Желтая карточка
Л. Серенсен
90'
+3
Желтая карточка
B. House
82'
Замена
Д. Берроуз
️️️️
R. Hackett-Fairchild
82'
Замена
C. McGrandles
️️️️
Т. Бишоп
Желтая карточка
Б. Камва
74'
Желтая карточка
T. Bola
67'
64'
Замена
B. House
️️️️
F. Draper
Замена
Д. Хагилл
️️️️
K. Hudlin
60'
Замена
М. Беннетт
️️️️
А. Ошиладжа
60'
Замена
М. Карайол
️️️️
Я. Мун
58'
54'
ГОЛ! 0:1!
R. Hackett-Fairchild
Пас отдал
И. Эрхахон
Желтая карточка
Р. Суини
49'
Замена
Б. Камва
️️️️
Д. Кэпрайс
46'
Желтая карточка
Д. Пауэлл
45'
+1
39'
Замена
П. О'Коннор
️️️️
D. Duffy
29'
Вторая желтая
А. Митчелл
23'
Желтая карточка
А. Митчелл
Желтая карточка
J. Brayford
21'
Желтая карточка
А. Ошиладжа
17'
Желтая карточка
Я. Мун
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
23
Tolaji Bola
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
John Brayford
(К)
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
10
Марк Хелм
ЦП
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
9
Адемола Ола-Адебоми
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
45
Adam Jackson
(К)
ЦЗ
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
2
Лассе Серенсен
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦП
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
34
Freddie Draper
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
29
Мустафа Карайол
ЛВ
45
Реким Харпер
ЦП
10
Бобби Камва
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
9
Джо Хагилл
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
2
Джек Берроуз
ЦП
14
Даниэль Мандрою
АП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
18
Ben House
ЦФ
3-2-2-1-2
15
Крокомб
4
Мун
2
5
Суини
23
20
Кэпрайс
10
Хелм
23
Ошиладжа
6
Пауэлл
9
Ола-Адебоми
25
3-5-2
1
Йенсен
45
15
Митчелл
23
Рауэн
2
Серенсен
11
8
Бишоп
21
Эрхахон
48
Хэмилтон
34
7
4
Мун
29
Карайол
29
Карайол
4
Мун
20
Кэпрайс
10
Камва
10
Камва
20
Кэпрайс
23
Ошиладжа
10
Беннетт
10
Беннетт
23
Ошиладжа
25
9
Хагилл
9
Хагилл
25
11
15
О'Коннор
15
О'Коннор
11
7
2
Берроуз
2
Берроуз
7
8
Бишоп
14
14
8
Бишоп
34
18
18
34
Остались в запасе
Бертон Альбион
Линкольн
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
1
Jordan Wright
ВР
14
Даниэль Мандрою
АП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
14
Даниэль Мандрою
АП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Бертон Альбион - Линкольн
7
1
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
17
7
Количество передач
429
280
Сейвы
3
6
Точность передач %
77
68
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
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Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
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2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
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