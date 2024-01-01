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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Блэкпул - Линкольн
Блэкпул - Линкольн: обзор матча 01 января 2024
Блэкпул
01.01.2024, понедельник, 18:00
Англия. Первая лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Линкольн
29'
О. Кейси
90+2'
С. Хэмилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Линкольн
ГОЛ! 2:0!
С. Хэмилтон
90'
+2
88'
Замена
O. Gallagher
️️️️
A. Smith
Замена
Э. Лайонс
️️️️
К. Дембеле
80'
Замена
С. Кэри
️️️️
К. Джозеф
80'
Замена
М. Экпитета
️️️️
К. Коннолли
72'
62'
Замена
Д. Вейл
️️️️
Х. Аделакун
61'
Замена
О. Шодипо
️️️️
Т. Бишоп
57'
Замена
Д. Браун
️️️️
Л. Серенсен
Желтая карточка
М. Виртю
40'
Желтая карточка
Д. Роудс
36'
ГОЛ! 1:0!
О. Кейси
Пас отдал
К. Дембеле
29'
28'
Желтая карточка
Т. Эйома
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
(К)
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЛВ
24
Мэтти Виртю
ЦП
8
Алби Морган
ЦП
7
Карамоко Дембеле
ПВ
19
Оуэн Дейл
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Нил Критчли
Линкольн
1
Лукас Йенсен
ВР
15
Алекс Митчелл
ЦЗ
45
Adam Jackson
(К)
ЦЗ
3
Тимоти Эйома
ПЗ
48
Итан Хэмилтон
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
2
Лассе Серенсен
ЦП
47
Хакиб Аделакун
ПВ
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
21
Марвин Экпитета
ЦЗ
2
Энди Лайонс
ПЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
14
Сонни Кэри
ПВ
Линкольн
1
Jordan Wright
ВР
21
Джейден Браун
ЛЗ
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
22
Oisin Gallagher
ЦФ
30
Оламиде Шодипо
ЦФ
27
Джек Вейл
ЦФ
3-2-3-2
32
Гримшоу
6
Коннолли
3
Хасбэнд
4
Кейси
24
Виртю
8
Морган
22
Хэмилтон
7
Дембеле
19
Дейл
22
Джозеф
29
Роудс
3-5-1-1
1
Йенсен
3
Эйома
45
15
Митчелл
48
Хэмилтон
12
8
Бишоп
2
Серенсен
11
47
Аделакун
24
Макама
6
Коннолли
21
Экпитета
21
Экпитета
6
Коннолли
7
Дембеле
2
Лайонс
2
Лайонс
7
Дембеле
22
Джозеф
14
Кэри
14
Кэри
22
Джозеф
2
Серенсен
21
Браун
21
Браун
2
Серенсен
12
22
22
12
8
Бишоп
30
Шодипо
30
Шодипо
8
Бишоп
47
Аделакун
27
Вейл
27
Вейл
47
Аделакун
Остались в запасе
Блэкпул
Линкольн
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
1
Jordan Wright
ВР
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
35
Ташан Окли-Бут
ЦП
Остались в запасе
1
Jordan Wright
ВР
37
Gbolahan Okewoye
ЦП
Главный тренер
Нил Критчли
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Блэкпул - Линкольн
3
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
18
13
Офсайды
2
1
Количество передач
325
351
Сейвы
1
3
Точность передач %
57
60
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
- : -
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
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