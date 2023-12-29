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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бертон Альбион - Шрусбери Таун
Бертон Альбион - Шрусбери Таун: обзор матча 29 декабря 2023
Бертон Альбион
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Шрусбери Таун
16'
Б. Лубала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бертон Альбион - Шрусбери Таун
Замена
К. Стоктон
️️️️
Б. Камва
86'
Желтая карточка
М. Крокомб
84'
83'
Желтая карточка
Н. Кенне
Замена
М. Беннетт
️️️️
К. Баа
71'
70'
Замена
Т. Бейлисс
️️️️
Э. Беннетт
70'
Замена
А. Пьерр
️️️️
Т. Собовале
Желтая карточка
А. Ошиладжа
67'
Замена
Д. Кэпрайс
️️️️
Р. Суини
52'
46'
Замена
Р. Боумен
️️️️
M. Mata
ГОЛ! 1:0!
Б. Лубала
Пас отдал
Д. Пауэлл
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бертон Альбион
15
Макс Крокомб
ВР
3
Стив Седдон
ЛЗ
5
Sam Hughes
ЦЗ
5
Райан Суини
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
John Brayford
(К)
ЦЗ
15
Берили Лубала
ЦП
23
Адедеджи Ошиладжа
ЦП
6
Джо Пауэлл
АП
14
Квадво Баа
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Шрусбери Таун
20
Марко Мароши
ВР
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
22
Джо Андерсон
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
(К)
ЦЗ
26
Джордан Шипли
ЛВ
42
Ноан Кенне
ОП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
18
Max Mata
ЦФ
5
Morgan Feeney
ЦФ
3
Malvind Benning
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Бертон Альбион
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
45
Реким Харпер
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
11
Джош Уокер
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Шрусбери Таун
1
Гарри Бургойн
ВР
16
Аарон Пьерр
ЦЗ
20
Карл Винчестер
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
8
Том Бейлисс
ЦП
12
Райан Боумен
ЦФ
45
Luca Whitney
ЦФ
3-2-2-1-2
15
Крокомб
5
Суини
4
Мун
2
3
Седдон
5
15
Лубала
23
Ошиладжа
6
Пауэлл
10
Камва
14
Баа
3-1-2-1-3
20
Мароши
22
Собовале
22
Андерсон
22
Данкли
42
Кенне
17
Беннетт
8
Перри
26
Шипли
3
5
18
5
Суини
20
Кэпрайс
20
Кэпрайс
5
Суини
10
Камва
13
Стоктон
13
Стоктон
10
Камва
14
Баа
10
Беннетт
10
Беннетт
14
Баа
22
Собовале
16
Пьерр
16
Пьерр
22
Собовале
17
Беннетт
8
Бейлисс
8
Бейлисс
17
Беннетт
18
12
Боумен
12
Боумен
18
Остались в запасе
Бертон Альбион
Шрусбери Таун
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
11
Джош Уокер
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Карл Винчестер
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
45
Реким Харпер
ЦП
29
Мустафа Карайол
ЛВ
11
Джош Уокер
ЦФ
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
20
Карл Винчестер
ЦЗ
42
Jack Loughran
ЦП
45
Luca Whitney
ЦФ
Главный тренер
Дино Маамрия
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Бертон Альбион - Шрусбери Таун
2
1
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
15
15
Офсайды
0
3
Количество передач
337
300
Сейвы
1
3
Точность передач %
50
43
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
- : -
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Бертон Альбион
2 : 1
24.10.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 12 тур
Бертон Альбион
0 : 0
20.10.2026
Брэдфорд Сити
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
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