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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Бристоль Роверс - Чарльтон
Бристоль Роверс - Чарльтон: обзор матча 29 декабря 2023
Бристоль Роверс
29.12.2023, пятница, 22:45
Англия. Первая лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Чарльтон
68'
К. Мартин
90+4'
К. Мартин
85'
С. Тедич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бристоль Роверс - Чарльтон
Замена
J. Grant
️️️️
G. Ward
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
К. Мартин
Пас отдал
А. Коллинз
90'
+4
85'
ГОЛ! 1:1!
С. Тедич
Пас отдал
T. Campbell
77'
Замена
T. Campbell
️️️️
Э. Мэй
77'
Замена
Л. Уотсон
️️️️
Ч. Кэмпбелл
Замена
L. Hoole
️️️️
Д. Уилсон
72'
ГОЛ! 1:0!
К. Мартин
Пас отдал
А. Коллинз
68'
62'
Замена
С. Тедич
️️️️
D. Kanu
Замена
К. Мартин
️️️️
Д. Маркиз
56'
35'
Желтая карточка
М. Гектор
30'
Желтая карточка
L. Jones
24'
Желтая карточка
Ч. Кэмпбелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Роверс
13
Мэттью Кокс
ВР
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
4
Тристан Крама
ЦЗ
14
Энтони Эванс
ЦП
8
Сэм Финли
(К)
ЦП
20
Харви Вейл
АП
10
Аарон Коллинз
ЦФ
27
Джон Маркиз
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Чарльтон
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
5
Lloyd Jones
ЦЗ
14
Адетайо Эдун
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
17
Karoy Anderson
ЦП
15
George Dobson
(К)
ЦП
20
Чем Кэмпбелл
АП
33
Кори Блэкетт-Тэйлор
ПВ
10
Элфи Мэй
ЦФ
9
Daniel Kanu
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Бристоль Роверс
1
Jed Ward
ВР
2
Luca Hoole
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
4
Joshua Grant
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Чарльтон
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
7
Tyreece Campbell
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
45
Patrick Casey
ЦФ
9
Слободан Тедич
ЦФ
3-2-1-4
13
Кокс
6
Уилсон
26
Тэйлор
4
Крама
14
Эванс
8
Финли
20
Вейл
10
Коллинз
16
Томас
28
27
Маркиз
4-2-2-2
13
Мэйнард-Брюэр
27
Уотсон
5
14
Эдун
6
Гектор
17
15
33
Блэкетт-Тэйлор
20
Кэмпбелл
9
10
Мэй
6
Уилсон
2
2
6
Уилсон
28
4
4
28
27
Маркиз
18
Мартин
18
Мартин
27
Маркиз
10
Мэй
7
7
10
Мэй
20
Кэмпбелл
8
Уотсон
8
Уотсон
20
Кэмпбелл
9
9
Тедич
9
Тедич
9
Остались в запасе
Бристоль Роверс
Чарльтон
1
Jed Ward
ВР
23
Люк МакКормик
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
45
Patrick Casey
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
1
Jed Ward
ВР
23
Люк МакКормик
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
Остались в запасе
24
Sam Walker
ВР
4
Терелл Томас
ЦЗ
2
Nathan Asiimwe
ЦЗ
45
Patrick Casey
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Бристоль Роверс - Чарльтон
3
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
10
16
Офсайды
4
0
Количество передач
426
428
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Матчи команд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Бристоль Роверс
1 : 2
20.10.2026
Солфорд Сити
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Блэкберн
- : -
28.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
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